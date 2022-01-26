Фильм по мотивам великого шведа: киноблогер делится впечатлениями от "Острова Бергмана"

В мире существует значительное количество известных режиссёров. Некоторая часть из них становится культовой. Из этих культовых ещё меньшая часть со временем приобретает статус икон. Не стиля, а профессии. Мы говорим ”режиссёр авторского кино” и представляем у себя в головах кто Тарковского, кто Феллини, кто Куросаву.

Можно даже сказать, что в этом смысле киноманы делятся на лагеря. Как в своё время поклонницы Лемешева и Козловского. Как сейчас фанаты Плющенко и Тутберидзе. Как дихотомия Толстой-Достоевский или там Пелевин-Сорокин. Только таких лагерей в кинематографе чуть больше. Но одним из самых значительных и мощным из них, несомненно, является лагерь поклонников, подражателей и эпигонов Ингмара Бергмана.

Шведский классик — настолько неоспоримая величина, что даже сериальный римейк ”Сцен из супружеской жизни” становится хитом, что даже фильмы, подобные ”Острову Бергмана” получаются хорошими и что-там такое всколыхивают. Если бы меня заставили выбрать сторону в этом необъявленном противостоянии лагерей киноклассиков, я бы выбрал как раз Бергмана. Если бы мне сказали, что я до конца своих дней буду смотреть всё время один и тот же фильм, я бы серьёзно взвесил ”Шёпоты и крики”.

”Остров Бергмана” — это просто оммаж великому (чего тут стесняться) шведу. На шведский остров Форё, где Бергман часто жил и много снимал, приезжает пара кинематографистов, чтобы впитать ауру и атмосферу, а заодно поработать над своими новыми отдельными фильмами. А дальше, за одним значительным исключением, глыба Бергмана подминает их под себя и превращает в типичных персонажей его фильма — со ссорами без поводов, с внезапно проснувшейся ревностью, непониманием, отстранение. Весь поздний Бергман — это про отношения, и, как подмечает Крис (Вики Крипс) в беседе со своим мужем Тони (Тим Рот), есть единственный фильм Бергмана, где люди счастливы — и тот про детство. Бергман — это про несчастных людей.