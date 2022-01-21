Новый закон удержит цены на воду в определенных пределах

После вступление в силу нового закона стоимость услуги по вывозу сточных вод снизится для 26 000 жителей нашей страны. Это вызвано тем, что на территории бассейна канализования с 2000 или большим числом жителей, где отсутствует система центральной канализации, откачка и вывоз бытовых стоков будет осуществляться по цене централизованного сбора и очистки бытовых стоков.

В настоящее время средняя цена кубометра питьевой воды центрального водоснабжения вместе с абонентской платой в Эстонии составляет 1,48 евро, колеблясь в среднем от уезда к уезду между 1,2 и 1,91 евро. При этом ценовой максимум данной услуги местами превышает 2,5 евро, а самая низкая цена — не выше 50 центов за м3. Средняя цена сбора, очистки и отведения сточных вод, сбрасываемых в центральную канализационную систему, вместе с абонентской платой составляет 2,01 евро, колеблясь в среднем по стране от 1,51 до 2,41 евро. Максимальная цена превышает четыре евро, а минимальная цена в некоторых регионах — менее одного евро за один кубометр очистки сточной воды. По данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и Всемирного банка стоимость коммунальных услуг водоснабжения и канализации на душу населения не должна превышать 3-5% от среднего чистого дохода на члена домохозяйства.

Принципы методики формирования цен на воду, по словам министра окружающей среды Эрки Сависаара, прописаны на уровне закона. ”Закон устанавливает единые основы ценообразования, благодаря которым надлежащая услуга водоснабжения будет доступна всем жителям по разумной цене. Для того, чтобы водное предприятие могло по разумной цене предоставлять населению устойчивые услуги коммунального водоснабжения и канализации, как государство, так и местное самоуправление могут оказывать этому предприятию финансовую поддержку”, — сказал Сависаар.

Новый закон гарантирует потребителям качественные коммунальные услуги по предоставлению питьевой воды, а также сбору и очистке канализационных стоков, и заложил основы ценообразования этих услуг в соответствии с принципом равного обращения. Действующий на данный момент закон не затрагивает аспекты финансовой доступности данных услуг.

В качестве второго важного изменения законопроектом предусмотрена обязанность подключения к системе коммунального водоснабжения и канализации в тех регионах, где построена точка подключения. ”Обязательство по подключению не распространяется только на те домохозяйства, где есть отвечающая требованиям емкость для сбора сточных вод. Однако домохозяйства, которые используют выгребную яму, должны в обязательном порядке подключиться к центральной канализации”, — пояснил министр.

Новый закон также более точно регулирует развитие систем водоснабжения, особенно тех, которые связаны со сбором и отведением дождевой воды. ”План управления ливневыми стоками — это совершенно новая тема в Законе о коммунальном водоснабжении и канализации”, — сказал министр. ”И Эстония не защищена от изменения климата, поэтому местным самоуправлениям необходимо разрабатывать интегрированные решения для сбора и отведения ливневых стоков. У нас есть несколько позитивных примеров внедрения таких решений в Таллинне, Тарту, а также небольших городах, как, например, Раквере, где в результате проливных дождей достаточно часто случаются наводнения. Для того, чтобы минимизировать риски и негативное влияние этих погодных явлений на городскую инфраструктуру, необходимо найти решения в виде комбинации как технических, так и природных умных решений, важно создать комплексное решение для управления ливневыми стоками”, — уточнил министр.

Законопроект также предусматривает гораздо более точное регулирование содержания опасных веществ в сточных водах, что в первую очередь касается промышленных предприятий. ”Если содержание вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в систему производственной канализации, превышает предельно допустимые значения, то новый закон обязывает промышленные предприятия использовать собственную установку предварительной очистки стоков или заменять используемые в производственно-технологическом процессе опасные вещества на более экологичные”, — отметил Сависаар.

Действующий на данный момент Закон о коммунальном водоснабжении и канализации не регулирует вопросы отведения промышленных стоков в систему центральной канализации, содержащих опасные вещества, а это означает, что у предприятий нет стимулов для сокращения сбросов опасных веществ. Согласно законопроекту предельно допустимые концентрации опасных веществ будут утверждены постановлением министра окружающей среды. Кроме того, промышленные предприятия, обязанные иметь комплексное экологическое разрешение, должны регулярно представлять в Департамент окружающей среды данные по концентрациям опасных веществах в сточных водах, сбрасываемых в систему центральной канализации.

Планируется, что законопроект вступит в силу 1 января 2023 года, однако для некоторых положений дан более длительный переходный период. Например, предписания и программы по развитию коммунального водоснабжения и канализации должны быть разработаны позднее, к 1 января 2024 года.