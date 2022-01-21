СМИ сообщили о планах переброски британских военных в соседние с Украиной страны. В их числе и Эстония(17)
Великобритания рассматривает возможность направить несколько сотен военнослужащих в соседние с Украиной страны, входящие в НАТО, для ”сдерживания” России. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на источники в Минобороны, передает Meduza.
По словам собеседников издания, речь идет об увеличении воинского контингента в странах Балтии, а также в Польше. В данный момент в Эстонии находятся 830 британских военных и около 140 дислоцированы в Польше.
Sky News, в свою очередь, сообщает, что в саму Украину уже отправлены 30 британских военнослужащих из элитных подразделений. Они будут обучать украинских военных обращаться с новыми противотанковыми ракетами, которые Великобритания передала Украине. Всего на Украину, по данным Sky News, доставлены около 2000 противотанковых ракет.
С осени 2021 года на Западе обсуждается возможность российского вторжения на территорию Украины, сообщается, что РФ стягивает войска к украинской границе. США и страны Европы заявили, что готовы ввести жесткие санкции, если российские войска перейдут границу. Россия отрицает подготовку к военной операции, а перемещение войск объясняет учениями.