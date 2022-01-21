Фигуристка из Индии: самый большой каток в Дели в два раза меньше, чем в Таллинне

Я начала свою карьеру фигуристки в США, там и тренируюсь, оставаясь гражданкой Индии.

Как реагируют твои соотечественники, когда узнают, что ты фигуристка?

Им это нравится. В Индии не так много катков, а размер катка, на котором происходят соревнования в Дели в два раза меньше того, что здесь, в Таллинне. Поэтому то, что я участвую в крупных соревнованиях — воодушевляет их.

А сколько людей обычно участвует в соревнованиях в Индии?

В моей возрастной группе — довольно мало. А вот в младшей группе было около 10 человек в последний раз, для Индии это много!

Фигурное катание — довольно дорогое удовольствие. Где найти деньги для этого?

Чтобы заниматься нужно найти спонсора. Государство делает все возможное, чтобы поддерживать фигуристов, однако зачастую этого бывает недостаточно. В любом случае, нужно быть благодарным за то, что государство дает. Но этот спорт не финансируется в такой степени, как крикет, например, который крайне популярен.

А кто помогал финансово тебе?

Моя мать работает врачом, она сильно помогала мне, когда я только начинала. Когда я стала тренироваться в США, мне помогали отец и бабушка с дедушкой. Так что можно сказать, что по чуть-чуть я получала помощь от всех. При этом мои родственники работают на обычных работах.

Есть ли шанс, что ты примешь участие в Олимпиаде?

Моя цель — получить уайлд-кард в Новой Зеландии. А участие в Олимпиаде можно получить по результатам Чемпионата Мира по фигурному катанию.

Кто твой кумир в фигурном катании?

Думаю, Ким Юна. А из русских — Туктамышева. Ей уже 25, а остальное такие молодые. Но она упорно тренируется снова и снова, я хочу быть как она.

Не думала о том, чтобы приехать в Россию на лето и потренироваться под началом Этери Тутберидзе?

Я не знаю, как это устроить, но в теории мне бы этого хотелось.