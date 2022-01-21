Проверяем: cамая популярная диета в Эстонии. C 37 лишними кг пробует Вадим

- Каким был ваш предыдущий опыт похудения?

- Я всегда был достаточно упитанным. Раньше худеть не пробoвал, так как думал, что это просто невозможно. Всю жизнь я был ужасным сладкоежкой, поглотителем всяких булочек и пирожных (смеется). Питался неправильно, только два раза в день, к тому же гигантские порции еды съедал именно поздно вечером перед самым сном. Логично, что мой вес только увеличивался.

- Почему вы решили похудеть именно сейчас?

- Мало того, что мой вес уже достиг отметки в 130 кг и я выглядел ужасно, еще и существенно ухудшилось мое здоровье. После очередной болезни и порции антибиотиков мой семейный врач указала на то, что основная причина проблем именно лишний вес, и если я буду продолжать в том же духе, все может закончится очень печально. Это и было последней каплей. Я решил начать действовать и найти легкую, здоровую диету, которая не заставит голодать.

- Как вам удавалось соблюдать Стокгольмскую диету?

- Не медлил и начал диету, как только ее нашел. Приступил к диете вообще не напрягаясь, так как в моем плане питания все было детально и пошагово написано, и ничего сверхъестественного тут не было. Конечно, первые дни были самыми тяжелыми, так как питался совсем по-другому, не так как раньше, но голодным не был ни разу. В течении пары дней организм подстроился и сразу же удивил меня и первым результатом - я потерял 6 килограммов.

- Сколько килограммов вы потеряли в общей сложности?

- С начала диеты и до сегодняшнего дня в общей сложности я потерял 37 килограммов.

- Расскажите подробнее, как изменилась ваша жизнь после соблюдения диеты?