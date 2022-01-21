Австрия приняла закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Австрия стала первой страной Европейского союза, принявшей закон об обязательной вакцинации от COVID-19 всего взрослого населения. После многочасовых дебатов в четверг, 20 января, депутаты Национального совета в Вене поддержали согласованный правительственной коалицией законопроект, который предписывает всем жителям страны сделать необходимые прививки от коронавирусной инфекции. За документ проголосовали 137 парламентариев, против были 33.

Штрафы за отказ от прививки — до 3600 евро

Новый закон должен вступить в силу 4 февраля. До середины марта предусмотрен переходный период, в течение которого все жители страны будут письменно проинформированы о необходимости пройти вакцинацию. После этого отказавшимся от вакцинации будут грозить штрафы от 600 до 3600 евро. Сумма штрафа зависит в числе прочего от доходов и имущества, при повторных наказаниях ее размер увеличится. При этом возможность лишения свободы не предусмотрена.

Исключения касаются беременных и людей, которые не могут быть привиты по медицинским показаниям. Первоначально от обязательной вакцинации планировалось освободить только детей младше 14 лет, но позже было решено распространить это правило на всех несовершеннолетних.

Запланирован пакет поощрения вакцинированных

Текст законопроекта согласовали правящие Австрийская народная партия и "зеленые". Кроме того, данную инициативу поддержали оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии и партия "Новая Австрия". Против новой нормы выступила оппозиционная Австрийская партия свободы, она намерена обжаловать ее в Конституционном суде.

Правящие партии договорились также о пакете по стимулированию вакцинации. Среди прочего, планируется проведения лотереи среди вакцинированных. Кроме того, муниципалитеты получат финансовую помощь, размер которой будет варьироваться в зависимости от уровня вакцинации.

Решение правительства Австрии об обязательной вакцинации вызвало массовые протесты, проходящие в стране еженедельно с конца ноября.