Соболь обвинила экс-сотрудницу ”Навальный LIVE” в работе на спецслужбы

”Я считала ее подругой <…> Предполагаю, что Ольга передавала данные с моих избирательных компаний силовикам <…> Предполагаю, что в ближайшее время последуют разнообразные сливы информации против меня и моих коллег”, — сообщила Соболь.

Сама Ключникова в своем Twitter-аккаунте назвала обвинения ложными и добавила, что не понимает происходящего. ”Я никогда не работала на силовиков, никогда им ничего не сливала. И не собираюсь этого делать, не собираюсь идти на РТ. Мне жаль, что Люба и ФБК так ошиблись”, — написала она.