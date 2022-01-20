В Лондоне снимают маски. Англия отменяет большинство мер против COVID-19
В Великобритании отменят большинство ”антикоронавирусных” мер, введенных в стране из-за распространения ”омикрон”-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Вскоре власти готовы отменить и режим самоизоляции. Об этом сообщает Газета.ru.
Британские власти отменяют большинство ограничений, введенных в условиях выявления ”омикрон”-штамма коронавируса. Об этом в среду, 19 января, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин.
”Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать”, — указал он.
Глава кабмина сообщил, что власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов и рекомендацию для работодателей по возвращению сотрудников на удаленную работу.
Кроме того, правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Однако перечисленные послабления распространяются только на Англию, в которой проживает 85% населения Соединенного Королевства. Руководители остальных административно-политических частей страны — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — самостоятельно принимают решения об ограничениях. При этом первый министр Шотландии Никола Стерджен еще накануне проинформировала об отмене ограничительных мер, которые вводились на фоне ситуации с распространением ”омикрона”.
Кроме того, Джонсон заявил о желании правительства вскоре отменить требование об обязательной самоизоляции для тех, кто сдал положительный тест на коронавирус.
”COVID-19 становится эндемическим заболеванием, а значит нам нужно будет заменить нынешние юридически обязывающие требования на рекомендательные меры.