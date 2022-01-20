Центристы настаивают, чтобы правительство разрешило посещение кафе по экспресс-тестам

После состоявшейся в четверг пресс-конференции министр государственного управления Яак Ааб заявил, что текущая ситуация создает напряженность в обществе.

"Мы по-прежнему считаем, что для общества было бы хорошо, если бы мы ослабили эту напряженность", — сказал Ааб.

Однако у премьер-министра Каи Каллас на этот счет другое мнение.

"Будем обсуждать, но я считаю, что когда мы находимся в центре цунами, любое облегчение просто будет сбивать с толку и давать неверный сигнал, как будто это вообще не опасно" — считает она.

Каллас добавила, что допуск людей, которые прошли экспресс-тестирование, но не вакцинированы или не переболели коронавирусом, в кафе и кинотеатры в настоящее время не поддерживается ни Департаментом здоровья, ни новым Научным советом.