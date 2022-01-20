20.01.2022, 15:30
Работает: из 350 000 получивших бустерную дозу в больницу попали всего 83 человека
Foto: Taavi Sepp
По данным Департамента здоровья, из всех получивших бустерную дозу жителей Эстонии в больницу попало всего 83 человека.
При этом отмечается, что далеко не все случаи госпитализации связаны с коронавирусом. Речь может идти, например, об удалении аппендицита.
Всего по состоянию на сегодняшнее утро бустерную дозу получили 353 912 человек.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.