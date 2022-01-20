Работает: из 350 000 получивших бустерную дозу в больницу попали всего 83 человека

При этом отмечается, что далеко не все случаи госпитализации связаны с коронавирусом. Речь может идти, например, об удалении аппендицита.

Всего по состоянию на сегодняшнее утро бустерную дозу получили 353 912 человек.

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