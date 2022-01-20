Кийк: использование экспресс-теста в качестве альтернативы сертификату вакцинации — вопрос времени

”Я считаю, что люди все равно должны вакцинироваться, но использование экспресс-тестов в качестве альтернативы может снизить напряжение и расширить клиентскую базу сферы обслуживания”, — сказал Кийк. По его мнению, принятие это альтернативы — лишь вопрос времени.

”Я думаю, что вопрос, скорее в том, когда начнут акцептировать экспресс-тест, а не в том, будут ли акцептировать”, — отметил министр.

Для введения данного правила научный совет, Департамент здоровья и правительство должны договориться между собой.

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