КУРЬЕЗ | Каллас снова захотела привести в пример своих родителей, но передумала

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Общий серьезный тон конференции разбавил ответ Каи Каллас на заданный журналистом вопрос (см. видео 01:02:00). Репортер сказал, что, насколько ему известно, в правительстве идет обсуждением мер, которые содействовали бы тому, чтобы частные лица и предприятия устанавливали на своей недвижимости солнечные панели. ”При этом в наших широтах зимой солнечные панели стоят без работы, так как нет солнечных дней. Также они могут оказаться покрыты снегом. Какова эффективность такого метода?”, — поинтересовался он.

”Летом у нас становится все больше жарких дней. Даже мои родители…”, — начала Каллас, но передумала продолжать мысль.

”Окей, этого же нельзя говорить”, — сыронизировала она, чем вызвала заметное оживление среди присутствующих.

”Скажем так, мои знакомые… Да, на самом деле летом у нас становится все жарче и многие люди будут охлаждать свои жилища, потому что будет слишком жарко. Эти устройства потребляют очень много энергии. По некоторым данным, на охлаждение нужно больше энергии, чем на нагрев. Так что в этом смысле это никуда не денется. И второе, что связано с солнечными панелями, это технология сохранения. Да, это не очень долгосрочно, но в определенные моменты помогает облегчить ситуацию. То, что у вас на протяжении года имеется возможность уменьшить потребление электроэнергии за счет солнечных панелей, поможет вам более равномерно распределить расходы”, — все-таки ответила на вопрос Каллас.

Ранее премьер-министр уже приводила в пример своих родителей как пенсионеров, которым не нужна помощь в оплате счетов за электричество. Таким образом Каллас хотела дать понять, что не все люди (пенсионеры) нуждаются в пособии и помощь должна быть более целенаправленной. Такая риторика главы правительства вызвала бурную реакцию общественности.

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