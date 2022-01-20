ВИДЕО | Министры рассказали о новых решениях и ситуации в стране(73)
Сегодня в пресс-конференции правительства приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристиан Яани.
”У нас сейчас три кризиса. Начну с темы энергетики”, — сказала Каллас и сообщила, что правительство договорилось о дополнительных мерах поддержки. Ранее об этом уже сообщил Юри Ратас. По словам Каллас, были изменены предельные ставки компенсируемого потребления. Некоторые моменты еще уточняются. Для бытовых потребителей предельный потолок составит 12 центов за киловатт-час за потребление в объеме до 650 киловатт-час. Это означает, что если стоимость электричества по биржевому или фиксированному пакету превышает 12 центов за киловатт-час, то эту часть компенсирует государство. Сам потребитель ничего делать не должен, поставщик услуги предоставит счет уже с вычетом превышающей предельный порог части. Также был установлен порог для потребления газа. Для бытовых потребителей предельная планка составит 65 евро за мегаватт-час. Все, что выше этой суммы, государство компенсирует в 100% размере в объеме до 2,75 мегаватт. Для коммерческих потребителей с января по март будет компенсировано 100% сетевой платы за электричество. Также об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Второй кризис — кризис безопасности, вызванный действиями России. ”Будем продолжать сотрудничество с союзниками, как и делали до этого”, — отметила Каллас и добавила, что сдаваться Эстония не собирается. Были предприняты дополнительные шаги в направлении обеспечения безопасности на 380 млн евро в период 2022-2025 гг. Сейчас часть денег можно взять из государственного бюджета, далее следует предусмотреть эти суммы в стратегии государственного бюджета. Каллас выразила надежду на то, что ничего страшного не произойдет, но нужно быть готовыми, чтобы потом не жалеть о несделанном.
Третий кризис — пандемия коронавируса. ”Мы находимся в середине масштабной волны. За неделю заболеваемость выросла на 46%. Количество госпитализированных в больницах выросло на 35%”, — сообщила Каллас. Возникли проблемы с тестированием. В том числе заканчиваются экспресс-тесты, как и в других странах. В больницах большинство людей невакцинированы. Становится все труднее выявлять близкие контакты.
Министр Ааб также перечислил основные проблемы. Он отметил, что уже имеющийся пакет помощи в свете энергетического кризиса на самом деле не такой маленький по сравнению с другим странами. По словам министра, процесс был автоматизирован настолько, насколько это было возможно.
Калле Лаанет подчеркнул, что не все осознают серьезность ситуации в сфере безопасности. Путин хочет вмешаться в наш суверенитет и диктовать, какими должны быть границы НАТО. Также его цель — разобщить нас. ”Для того, чтобы союзники были едины, мы должны показать, как мы сами вкладываем в обороноспособность, частью которой является внутренняя оборона”. Министр выразил удовлетворение тем, что никто из союзников до сих пор не отказал в помощи.
По словам Яани, радует, что сегодня было принято два важных решения, которые увеличивают чувство безопасности людей. Это как помощь в преодолении трудностей энергокризиса, так и шаги по укреплению обороноспособности. По оценке министра, сроки строительства восточной границы можно сдвинуть вперед, так что в итоге она может быть готова даже на два года раньше срока (2025 года).
Смотрите запись пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!
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