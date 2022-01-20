ВИДЕО | Каллас и другие министры рассказали о новых мерах поддержки и ситуации в стране

”У нас сейчас три кризиса. Начну с темы энергетики”, — сказала Каллас и сообщила, что правительство договорилось о дополнительных мерах поддержки. Ранее об этом уже сообщил Юри Ратас. По словам Каллас, были изменены предельные ставки компенсируемого потребления. Некоторые моменты еще уточняются. Для бытовых потребителей предельный потолок составит 12 центов за киловатт-час за потребление в объеме до 650 киловатт-час. Это означает, что если стоимость электричества по биржевому или фиксированному пакету превышает 12 центов за киловатт-час, то эту часть компенсирует государство. Сам потребитель ничего делать не должен, поставщик услуги предоставит счет уже с вычетом превышающей предельный порог части. Также был установлен порог для потребления газа. Для бытовых потребителей предельная планка составит 65 евро за мегаватт-час. Все, что выше этой суммы, государство компенсирует в 100% размере в объеме до 2,75 мегаватт. Для коммерческих потребителей с января по март будет компенсировано 100% сетевой платы за электричество.