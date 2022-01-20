ПРЯМО СЕЙЧАС | Каллас и другие министры рассказывают о новых решениях и ситуации в стране

”У нас сейчас три кризиса. Начну с темы энергетики”, — сказала Каллас и сообщила, что правительство договорилось о дополнительных мерах поддержки. Ранее об этом уже сообщил Юри Ратас . По словам Каллас, был поднял потолок компенсируемого потребления. Некоторые моменты еще уточняются.

Второй кризис — кризис безопасности, вызванный действиями России. ”Будем продолжать сотрудничество с союзниками, как и делали до этого”, — отметила Каллас и добавила, что сдаваться мы не собираемся. Были предприняты дополнительные шаги в направлении обеспечения безопасности на 380 млн евро. Каллас выразила надежду на то, что ничего страшного не произойдет, но нужно быть готовыми, чтобы потом не жалеть о несделанном.