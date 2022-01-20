Новости Эстонии
20.01.2022, 11:50

ПРЯМО СЕЙЧАС | Каллас и другие министры рассказывают о новых решениях и ситуации в стране

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синхронный перевод на русский язык!

Сегодня в пресс-конференции правительства принимают участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристиан Яаани.

Смотрите трансляцию пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!

”У нас сейчас три кризиса. Начну с темы энергетики”, — сказала Каллас и сообщила, что правительство договорилось о дополнительных мерах поддержки. Ранее об этом уже сообщил Юри Ратас. По словам Каллас, был поднял потолок компенсируемого потребления. Некоторые моменты еще уточняются.

Второй кризис — кризис безопасности, вызванный действиями России. ”Будем продолжать сотрудничество с союзниками, как и делали до этого”, — отметила Каллас и добавила, что сдаваться мы не собираемся. Были предприняты дополнительные шаги в направлении обеспечения безопасности на 380 млн евро. Каллас выразила надежду на то, что ничего страшного не произойдет, но нужно быть готовыми, чтобы потом не жалеть о несделанном.

Новость дополняется.

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