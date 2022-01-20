ФОТО | Невероятно! В эстонском лесу замечен енот

За неделю до этого другие жители деревни тоже видели это существо и посчитали его барсуком.

По словам исполнительного директора Тартуского охотничьего клуба Тыну Петерсона, это симпатичное животное из Северной Америки попало к нам в результате безответственных действий людей. Он сказал, что их часто привозят в Европу, особенно распространено это в Германии. ”В Эстонии еноты являются чужеродным видом. Согласно действующему порядку, представляющие опасность для природы Эстонии чужеродные виды должны быть изъяты из условий дикой природы. Соответствующие меры принимаются”, — сказал он.

Быстро размножающиеся еноты за пределами своего ареала обитания считаются чужеродным проблемным видом. Именно поэтому их содержание в качестве домашних животных в Евросоюзе запрещено с 2016 года. Еноты разносят опасные болезни и подвергают опасности виды птиц, которые у нас гнездятся.

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