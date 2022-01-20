За сутки в Эстонии прибавилось 3845 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 20 января в больнице находятся 322 зараженных коронавирусом пациента. Из них 227 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 180, или 79,3%, не вакцинированы и 47, или 20,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 42 новых истории болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом, трое не были вакцинированы: 58-летняя женщина, 68-летний мужчина, 70-летняя женщина и 89-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 12 321 результат теста, из которых 3 845 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 153,3 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 244,1 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 4 139 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 500. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 353 912 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62%.

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