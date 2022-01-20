ЧП и криминал
20.01.2022, 09:09

ФОТО | Перевозивший бревна грузовик занесло на скользкой дороге

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Liiklusõnnetus metsaveoautoga
Foto: Delfi lugeja

Сегодня рано утром Центр тревоги получил сообщение об аварии в деревне Лаупа в волости Тюри, где перевозивший лесопродукцию грузовик из-за скользкой дороги съехал в кювет.

Авария произошла на 69 км шоссе Пярну-Раквере. Грузовик перевернулся на бок, часть груза вывалилась на дорогу.

По предварительным данным, грузовик выехал с второстепенной дороги, и, поскольку дорожное покрытие на перекрестке было скользким, транспортное средство занесло.

Во избежание столкновения водитель намеренно съехал с дороги.

К счастью, в инциденте никто не пострадал.

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