20.01.2022, 09:09
ФОТО | Перевозивший бревна грузовик занесло на скользкой дороге(1)
Foto: Delfi lugeja
Сегодня рано утром Центр тревоги получил сообщение об аварии в деревне Лаупа в волости Тюри, где перевозивший лесопродукцию грузовик из-за скользкой дороги съехал в кювет.
Авария произошла на 69 км шоссе Пярну-Раквере. Грузовик перевернулся на бок, часть груза вывалилась на дорогу.
По предварительным данным, грузовик выехал с второстепенной дороги, и, поскольку дорожное покрытие на перекрестке было скользким, транспортное средство занесло.
Во избежание столкновения водитель намеренно съехал с дороги.
К счастью, в инциденте никто не пострадал.
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