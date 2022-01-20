Новости Эстонии
20.01.2022, 08:50

Мужчина попытался перевезти через эстонско-российскую границу ночной стрелковый прицел

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Foto: MARI LUUD

Житель Латвии, въезжая в Россию, не предъявил таможенному контролю и не задекларировал унифицированный ночной стрелковый прицел, сообщает латвийский Delfi.

По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, на таможенном посту "Шумилкино" (Лухамаа) при проведении досмотра автомобиля Skoda Roomster в рюкзаке водителя сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили оптический прицел с нанесенной аббревиатурой "НСПУ".

Прицел направили на экспертизу. Согласно баллистическому исследованию, унифицированный стрелковый прицел является бесподсветным ночным оптическим прицелом, созданным для прицельной стрельбы из автоматов и ручных пулеметов семейства Калашникова, снайперских винтовок и ручного противотанкового гранатомета в условиях естественной ночной освещенности.

Данный прицел относится к продукции военного назначения. В отношении латвийца возбуждено уголовное дело.

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