Мужчина попытался перевезти через эстонско-российскую границу ночной стрелковый прицел

По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, на таможенном посту "Шумилкино" (Лухамаа) при проведении досмотра автомобиля Skoda Roomster в рюкзаке водителя сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили оптический прицел с нанесенной аббревиатурой "НСПУ".