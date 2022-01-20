С 60-летием, район! У Мустамяэ появился новый юбилейный логотип

”В конкурсе логотипов "Мустамяэ-60" приняли участие 18 авторов, которые в совокупности предложили более 40 различных вариантов дизайна. Перед принятием окончательного решения мы опубликовали все работы, прошедшие во второй тур, на наших страницах в Фейсбуке (на эстонском, русском и английском языках), чтобы узнать мнение наших жителей, — поделился старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс . — И жюри, и подавляющее большинство жителей Мустамяэ, которые высказали свое мнение и написали комментарии в Фейсбуке, сошлись во мнении, что лучшей работой этого конкурса следует признать логотип за авторством Тийны Хаммербек”.

”Я думала о том, с чем у меня ассоциируется Мустамяэ, и первыми мне вспомнились сосны, потому что в Мустамяэ много парков и зеленых зон, где приятно проводить время на свежем воздухе, — рассказала автор нового логотипа Тийна Хаммербек. — Так как я переехала в Таллинн из маленького городка, то мои первые воспоминания о Мустамяэ — это красивая дорога по пути из дома в гимназию. Очень теплые воспоминания о том времени. Сосна также изображена на флаге Мустамяэ. Я взяла эту идею за основу”.