В Рийгикогу обсудили пособия для представителей творческих профессий. На них выделено 1,75 миллиона евро

Председатель комиссии по культуре Ааду Муст отметил, что для фрилансеров творческих профессий время по-прежнему тяжелое, и их потребность в пособиях высока. ”Это очень важный законопроект, надеюсь, он принесет много пользы. Законопроект позволит применить те же меры помощи, что действовали на протяжении последних двух лет. Без специального регулирования фрилансеры, которые уже получали пособие в течение последних двух лет, не смогли бы ходатайствовать о пособии”, — сказал председатель комиссии.

Заместитель председателя комиссии Яак Валге признал, что в связи с введением ограничений для борьбы с распространением вируса COVID-19 в сфере культуры число фрилансеров творческих профессий, нуждающихся в помощи, выросло. ”Поэтому необходимо поддержать представителей творческих профессий. Нужно обязательно пересмотреть положение, согласно которому ходатайствовать о пособии не может лицо пенсионного возраста”, — сказал Валге.

Участники заседания отметили, что предполагаемая целевая группа получателей пособий включает в себя порядка 5000 человек. На пособия в бюджете выделено 1,75 миллиона евро.

Для получения пособий представитель творческой профессии должен заниматься своей творческой деятельностью и публиковать свои произведения в течение последних трех лет. Законопроект вводит послабление, согласно которому, если за последние три года фрилансер творческой профессии находился в отпуске по уходу за ребенком, получал родительские компенсации или проходил военную службу, то трехлетний период продлевается на срок получения родительских компенсаций, отпуска по уходу за ребенком или военной службы.