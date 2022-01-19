За два дня инспекторы окружающей среды выловили из Чудского озера около 2 км незаконных сетей

”Рыбные запасы не бесконечны, а браконьеры, по сути, крадут у законопослушных рыбаков. Более того, они ставят под угрозу наше общее природное богатство”, — сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

20 из обнаруженных на прошлой неделе сетей принадлежали профессиональному рыбаку, которого и ранее наказывали за нарушение правил рыбной ловли. ”Установленные утром сети мы обнаружили в районе обеда, поэтому рыбы в них было мало, и она вся еще была жива. Мы выпустили всех пойманных рыб (щуку, сига, леща и судака — всех по одной), благодаря чему браконьер избежал штрафа за причинение вреда окружающей среде”, — рассказал ведущий инспектор Йыгеваского бюро осуществления надзора Департамента окружающей среды Ивар Вейдер. Производство о проступке для человека, установившего незаконные сети, завершилось штрафом в размере 600 евро.

Владельцы остальных сетей пока не определены. Из восьми изъятых вчера сетей удалось выпустить 25 лещей, шесть судаков и двух налимов. 21 судак и один сиг погибли — согласно правилам, эта рыба будет направлена на уничтожение на предприятие по переработке отходов.

В общей сложности за два дня было обнаружено и извлечено 2 174 метра незаконных сетей. Причиненный в лице погибшей в сетях рыбы ущерб окружающей среде превышает тысячу евро.

Ловить рыбу с использованием сетей можно только на основании разрешения, а количество разрешений на ловлю рыбы на Чудском озере и максимальная длина сетного порядка ограничены с целью сохранения рыбных запасов Чудского озера.

Законная сеть должна быть обозначена флажком и снабжена информацией об использующем ее рыбаке. В отсутствие маркировки речь идет о браконьерстве, что угрожает сохранению рыбных запасов, поэтому при обнаружении необозначенной сети следует сообщить об этом по государственному инфотелефону 1247 или по электронной почте 1247@1247.ee.

В приложении содержится снимок, на котором запечатлено изъятие незаконной сети на Чудском озере 18 января.