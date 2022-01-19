В Таллинне представлено более 5000 ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление(2)
Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что подача ходатайств проходит отлаженно. ”Хочу поблагодарить горожан за понимание — на данный момент большая часть заявлений представлены через интернет, и впредь, пожалуйста, во время активного распространения коронавируса по возможности отдавайте предпочтение электронной среде самообслуживания. Это позволяет с одной стороны сэкономить время, а с другой стороны — снизить вероятность распространения вируса. Также прошу людей, владеющих компьютером, помочь с подачей ходатайств своим пожилым близким, чтобы оградить их от распространения вируса. — сказала Бешкина. — Я также благодарю всех коллег, занимавшихся подготовительной работой — развитием электронной среды подачи ходатайств, поиском и обучением работников. В качестве крупнейшего самоуправления мы наняли для приема и обработки документов 13 сотрудников в районные управы и двоих для обслуживания инфолинии, также мы намерены взять на работу еще 15 человек. Таким образом, только лишь для приема заявлений о компенсации расходов на электричество, газ и отопление мы приняли на работу столько же человек, сколько до сих пор у нас работало в департаменте социального обеспечения и здравоохранения”.
На прием в социальный отдел районной управы по месту жительства записались, по данным на сегодняшний день, в общей сложности 2059 человек, первые выплаты город сделает завтра, 20 января.
Предназначенная для подачи ходатайств электронная среда самообслуживания открыта по адресу, там же собрано множество вспомогательных материалов, которые упрощают подачу документов. При необходимости подать ходатайство в социальном отделе районной управы по месту регистрации, пожалуйста, запишитесь заранее по телефону. Это поможет работникам районных управ организовать процесс подачи документов так, чтобы ничто не угрожало здоровью посетителей и сотрудников.
Город Таллинн также открыл специальную инфолинию для обращений с вопросами о компенсации. Горожане и представители квартирных товариществ могут задать вопросы по телефону 600 6300. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45.
Цель компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление — поддержать семьи среднего и малого достатка при оплате возросших счетов, чтобы смягчить последствия роста цен. Можно подавать ходатайства о частичной компенсации расходов с сентября прошлого по 31 марта текущего года. Для компенсации понесенных в сентябре расходов заявление необходимо подать не позднее февраля. В марте можно подать ходатайство о возмещении расходов, которые возникли начиная с октября.
Выплатой пособия будет заниматься отдел социального обеспечения районной управы, на территории которой проживает человек согласно данным регистра народонаселения. За один раз можно ходатайствовать о получении пособия за период до пяти месяцев. Пособие будет выплачиваться горожанам или семьям, чей средний нетто-доход ниже медианной зарплаты 2021 года. В текущем году в случае живущего в одиночку человека эта сумма составляет 1126 евро, домохозяйства из двух взрослых человек — 1689 евро, и в случае семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет — 2365 евро.
Определить право на получение пособия и рассчитать его размер можно с помощью онлайн-калькулятора Министерства финансов. На сайте также представлены ответы на часто задаваемые вопросы.
Подробности об энергетической субсидии — здесь.
Запись семинара для представителей квартирных товариществ на тему энергетической субсидии — здесь.