В Таллинне представлено более 5000 ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что подача ходатайств проходит отлаженно. ”Хочу поблагодарить горожан за понимание — на данный момент большая часть заявлений представлены через интернет, и впредь, пожалуйста, во время активного распространения коронавируса по возможности отдавайте предпочтение электронной среде самообслуживания. Это позволяет с одной стороны сэкономить время, а с другой стороны — снизить вероятность распространения вируса. Также прошу людей, владеющих компьютером, помочь с подачей ходатайств своим пожилым близким, чтобы оградить их от распространения вируса. — сказала Бешкина. — Я также благодарю всех коллег, занимавшихся подготовительной работой — развитием электронной среды подачи ходатайств, поиском и обучением работников. В качестве крупнейшего самоуправления мы наняли для приема и обработки документов 13 сотрудников в районные управы и двоих для обслуживания инфолинии, также мы намерены взять на работу еще 15 человек. Таким образом, только лишь для приема заявлений о компенсации расходов на электричество, газ и отопление мы приняли на работу столько же человек, сколько до сих пор у нас работало в департаменте социального обеспечения и здравоохранения”.