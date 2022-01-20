Фигуристы из Индии и Тайваня. Кто приедет на Турнир четырех континентов в Таллинн

Первоначально турнир должен был пройти в китайском Тяньцзине, но организаторы отказались от его проведения из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Другие города, ранее желавшие получить этот чемпионат оказались не готовы. Тогда было принято решение провести соревнования в Таллине, сразу по окончании европейского чемпионата.

Чемпионат четырех континентов проводится с 1999 года и задумывался как аналог чемпионата Европы для неевропейских стран. В турнире принимают участия фигуристы из 12 стран – семь из Азии, три из Америки и две из Океании. Это Австралия, Канада, Китайский Тайбэй (Тайвань), Гонконг, Индия, Япония, Казахстан, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Филлиппины и США.

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию впервые в истории пройдет в Европе. Ожидается, что в Таллинн приедет около сотни лучших спортсменов.

Четверг 20.01.2022

12:10 Танцы на льду. Ритм-танец

14:45 Пары. Короткая программа

17:30 Женщины. Короткая программа

Пятница 21.01.2022

12:00 Мужчины. Короткая программа

17:50 Танцы на льду. Произвольный танец

Суббота 22.01.2022

12:20 Женщины. Произвольная программа

18:35 Парное катание. Произвольная программа

Воскресенье 23.01.2022

11:20 Мужчины. Произвольная программа

17:30 Показательные выступления

Билеты можно купить тут.

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