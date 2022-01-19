Полиция ищет пропавшую в Таллинне 10-летнюю Илону

Илона ушла 17 января из находящегося в Нымме дома защиты детей и до сих пор не вернулась. К настоящему времени полицейские проверили несколько адресов, где девочка могла бы находиться, поговорили с ее друзьями, но никто не знает, где Илона.

На ней были темно-зеленая куртка и черная шапка с помпоном. У нее светлые волосы, ее рост — около 154 см. Девочка может называть себя именем Даник.

Полиция просит всех, кто видел Илону или знает, где она может находиться, позвонить на номер 112.