ЧП и криминал
19.01.2022, 15:14

Полиция ищет пропавшую в Таллинне 10-летнюю Илону

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Foto: PPA
Полиция просит помощи в поисках 10-летней Илоны, которую в последний раз видели 17 января.

Илона ушла 17 января из находящегося в Нымме дома защиты детей и до сих пор не вернулась. К настоящему времени полицейские проверили несколько адресов, где девочка могла бы находиться, поговорили с ее друзьями, но никто не знает, где Илона.

На ней были темно-зеленая куртка и черная шапка с помпоном. У нее светлые волосы, ее рост — около 154 см. Девочка может называть себя именем Даник.

Полиция просит всех, кто видел Илону или знает, где она может находиться, позвонить на номер 112.

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