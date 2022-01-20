ФОТО | Полиция продолжает искать 10-летнюю Илону. Ее видели в Ласнамяэ

Вчера после опубликованного в СМИ сообщения полиции поступило несколько звонков от граждан, которые видели Илону в Ласнамяэ вместе с детьми такого же возраста. Полиция занимается сейчас поисками ребенка и проверкой разных адресов, связанные с ee друзьями и знакомыми.

Илона ушла из дома защиты детей в понедельник утром и должна была поехать в школу на общественном транспорте. В школу она не приехала и в центр не вернулась. Раньше ребенок таким образом не исчезал.

На Илоне были темно-зеленая куртка и черная шапка с помпоном. У нее светлые волосы, ее рост — около 154 см. Девочка может называть себя именем Даник.

Просим всех, кто видел Илону или знает, где она может находиться, позвонить на номер 112.

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