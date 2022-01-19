"Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви". Навальный стал героем интервью и обложки журнала TIME

"Человек, которого боится Путин" — такой заголовок сопровождает фото Навального на обложке TIME. Само интервью опубликовано в интернет-версии издания на русском языке.



Навальный подчеркивает, что условия, в которых он содержится, сильно отличаются от условий для других заключенных.

"Тюрьма в тюрьме. Думаю, это самое точное описание моей действительности. В моем отряде (так называется обособленная группа заключенных, живущая в одном помещении) 13 человек. Из них буквально одному разрешают говорить со мной. Остальные могут общаться только односложно. Да, нет. В основном все всегда молчат — не хотят сболтнуть лишнего. Везде видеокамеры, плюс сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах не общаются со мной без видеорегистратора.

Окна в моем бараке заклеены. Буквально. Белой бумагой. Она пропускает свет, но через нее совершенно ничего не видно. Это единственный барак с заклеенными окнами и все понимают, что это для того, чтобы я не видел, что происходит снаружи. Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви," — пишет оппозиционер.

Он также раскритиковал то, как власти США ведут себя по отношению к Путину, утверждая, что ими манипулируют.

"Когда я наблюдаю за этим, такое впечатление, что это не внешняя политика США, а рассказ О. Генри, в котором ушлый мошенник (Путин) обманывает деревенского простофилю, считающего себя очень умным (Госдеп США)," — утверждает Навальный.

Что касается того, что ждет движение в будущем, то Навальный уверен — они продолжат работать еще эффективнее несмотря ни на что.

"Главное, что у нас есть, — поддержка и немалая, если судить по результатам ”Умного голосования”. У меня нет сомнений, что мы продолжим оставаться главной оппозиционной силой и определять политическую повестку, работая лучше и эффективнее всех".

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