Внимание! Истекает срок действия 75 000 справок о вакцинации. Нужно сделать бустерную дозу

Для того, чтобы обеспечить себе защиту от тяжелого течения болезни, а также для продления справки следует сделать бустерную дозу и создать на портале digilugu.ee новую справку о вакцинации.

Начиная с 1 февраля в Эстонии и других странах Европейского союза срок действия справок о первичной вакцинации сокращается с прежних 12 месяцев до 9 месяцев. 1 февраля срок действия справки о вакцинации истекает у 19 600 человек.

Срок действия своей справки можно проверить при помощи приложения kontroll.digilugu.ee.

Те, кто получил как минимум две дозы вакцины и переболел COVID-19, в феврале смогут создать на портале www.digilugu.ee справку с новой соответствующей отметкой.

Справка, созданная после того, как человек сделал бустерную прививку, действует в течение 12 месяцев, то есть 365 дней после получения бустерной дозы.

”Тем, чьи справки истекают в связи с сокращением срока действия, следует сделать бустерную прививку, которая обеспечивает эффективную защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции, а также даст возможность создать на портале digilugu.ee новую справку с более длительным сроком действия”, — объяснила советник Министерства социальных дел в сфере развития э-услуг и инноваций Аурора Урсула Йоала. Она добавила, что тем, для кого бустерная прививка была второй дозой вакцины, например тем, кто переболел и вакцинирован двумя дозами, следует в феврале обновить свою справку для того, чтобы в ней появилась соответствующая отметка.