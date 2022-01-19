Внимание! Истекает срок действия 75 000 справок о вакцинации. Нужно сделать бустерную дозу
Для того, чтобы обеспечить себе защиту от тяжелого течения болезни, а также для продления справки следует сделать бустерную дозу и создать на портале digilugu.ee новую справку о вакцинации.
Начиная с 1 февраля в Эстонии и других странах Европейского союза срок действия справок о первичной вакцинации сокращается с прежних 12 месяцев до 9 месяцев. 1 февраля срок действия справки о вакцинации истекает у 19 600 человек.
Срок действия своей справки можно проверить при помощи приложения kontroll.digilugu.ee.
Те, кто получил как минимум две дозы вакцины и переболел COVID-19, в феврале смогут создать на портале www.digilugu.ee справку с новой соответствующей отметкой.
Справка, созданная после того, как человек сделал бустерную прививку, действует в течение 12 месяцев, то есть 365 дней после получения бустерной дозы.
”Тем, чьи справки истекают в связи с сокращением срока действия, следует сделать бустерную прививку, которая обеспечивает эффективную защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции, а также даст возможность создать на портале digilugu.ee новую справку с более длительным сроком действия”, — объяснила советник Министерства социальных дел в сфере развития э-услуг и инноваций Аурора Урсула Йоала. Она добавила, что тем, для кого бустерная прививка была второй дозой вакцины, например тем, кто переболел и вакцинирован двумя дозами, следует в феврале обновить свою справку для того, чтобы в ней появилась соответствующая отметка.
TEHIK, разработавший техническое решение по созданию справок, на данный момент уже уведомил около 200 000 человек о том, что им следует обновить свою справку о вакцинации. ”Если до сих пор мы сообщали людям о том, что их справки не действительны для путешествий, то начиная с середины февраля мы будем рассылать уведомления об окончании срока действия справок всем. Для того, чтобы уведомления дошли до адресатов, важно, чтобы адрес электронной почты на портале eesti.ee был перенаправлен на личный адрес человека”, — объяснил руководитель службы здоровья TEHIK Тынис Яагус. В дальнейшем люди будут получать сообщения за 30 дней, а затем за 2 дня до истечения срока действия справки о вакцинации.
Подсчитать, как долго действует справка, можно отсчитав 270 дней со дня получения последней прививки. Проверить, как долго еще действует справка, можно также при помощи калькулятора на странице vaktsineeri.ee (на данный момент доступно только на эстонском языке) или при помощи приложения на странице kontroll.digilugu.ee. Больничная касса отправляет SMS-сообщения тем, у кого подходит срок бустерной прививки, в случае если у Больничной кассы есть контактные данные этих людей.
Как создать новую справку?
-Следует войти на портал пациента digilugu.ee посредством ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.
-Нажать на находящуюся слева зеленую кнопку ”Цифровые COVID справки ЕС”
-Нажать на кнопку ”Начать создание цифровой COVID справки ЕС”
-Внизу страницы выбрать в выпадающем меню строчку ”Цифровая COVID справка ЕС о вакцинации” и нажать кнопку ”Дальше”.
-Теперь вы можете сохранить или распечатать справку.
Бустерную прививку от COVID-19 можно сделать по предварительной регистрации у своего семейного врача, в больницах, пунктах вакцинации при частных клиниках и аптеках. Также открыты пункты вакцинации в торговых центрах, где предварительная регистрация не требуется, и где можно сделать прививку в вечернее время и на выходных. Перечень всех пунктов вакцинации по всей стране можно найти на странице vaktsineeri.ee. Поиск на странице позволяет подобрать наиболее удобный пункт вакцинации по местонахождению, времени работы, а также по типу обслуживания (с регистрацией или без регистрации).
Эксперты в области здравоохранения в Эстонии рекомендуют бустерную прививку всем взрослым жителям страны, у кого с момента завершения первичного курса иммунизации вакцинами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna прошло не менее трех месяцев, в случае вакцины Janssen этот срок составляет два месяца.