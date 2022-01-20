Компенсация расходов на энергию: какие доходы учитываются, а какие — нет

• разовые пособия, выплаченные государством или местным самоуправлением;

Например, в качестве дохода не учитываются выплачиваемые местным самоуправлением дополнительные социальные пособия, пособие по случаю рождения ребенка, пособие на похороны, пособие для одинокого пенсионера. Как правило, единовременные пособия PRIA (Департамент сельскохозяйственных регистров и информации) в доход тоже не включаются, за исключением случаев, когда получателем пособия является FIE. Кроме того, пособие считается доходом, если, например, частное лицо сдало землю в аренду и само не покрывает сопутствующие расходы;

• периодические пособия, выплачиваемые самоуправлением в зависимости от дохода семьи или назначенные для компенсации расходов на конкретную услугу в соответствии с правовыми актами местного самоуправления, такие как пособие на обед в детском саду и школе, пособие на оплату места в детском саду, пособие по уходу за ребенком;

• пособия, выплачиваемые на основании Закона о социальных пособиях для лиц с особыми потребностями (за исключением пособия для родителя с особыми потребностями).

Например, пособие для ребенка с особыми потребностями, пособие для человека трудоспособного возраста с особыми потребностями, пособие для человека пенсионного возраста с особыми потребностями, стипендия, пособие по трудоустройству, пособие на реабилитацию и пособие по переквалификации. Пособие для родителя с особыми потребностями, которое также выплачивается в соответствии с Законом о социальных пособиях, включается в доход семьи;

• учебные кредиты, выданные под государственную гарантию;

• стипендии и пособия на проезд и проживание, выплачиваемые на основании Закона об услугах и пособиях рынка труда или из субсидий на структурное развитие;

• основное учебное пособие, особое пособие по необходимости и учебное пособие по необходимости, выплачиваемые на основании Закона об учебных пособиях и учебном кредите, а также пособие, выплачиваемое из средств фонда специальных пособий, созданного учебным учреждением;

• трудовой доход, полученный молодым человеком, который учится в основной школе, гимназии или получает уровневое обучение в учреждении профессионального образования без среднего образования, до достижения им 19-летнего возраста или после достижения 19-летнего возраста до конца текущего учебного года либо до исключения учащегося из списка школы;

• стипендии и пособия в поддержку обучения и работы;

• компенсации, полученные для покрытия конкретного расхода или ущерба (компенсация, выплачиваемая для замены вещи в случае поломки/утери/уничтожения конкретной вещи);

• денежная помощь и подарки, полученные от близких в целях улучшения материального положения.