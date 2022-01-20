Компенсация расходов на энергию: какие доходы учитываются, а какие — нет(1)
Чтобы оценить, находится ли семья ниже расчетного порога для получения пособия, учитываются доходы всех членов семьи.
Учитываются доходы членов семьи, полученные из всех источников дохода в Эстонии и за ее пределами, из которых вычитаются выплаченные алименты и суммы, удержанные в исполнительном производстве. Например, доходом считаются заработная плата, пенсия, полученные алименты, арендная плата, дивиденды, полученные пособия (в том числе пособия на детей, пособие на трудоспособность, пособие для представителей творческой профессии, пособие на замещающий и последующий уход), выплаты из пенсионных фондов, компенсации (например, компенсация в связи с несчастным случаем на производстве, родительская компенсация, компенсация по болезни, компенсация по страхованию от безработицы, компенсация в связи с профзаболеванием и др.), возврат подоходного налога.
Пособия, которые выплачиваются регулярно (например, пособие попечителя, пособие по уходу за ребенком, пособие родителя-одиночки), также учитываются как доход семьи.
Пособие для родителя с особыми потребностями, которое выплачивается в соответствии с Законом о социальных пособиях для лиц с особыми потребностями, также включается в доход семьи. Денежное наследство также считается доходом.
Однако есть некоторые исключения, которые не учитываются в качестве дохода:
• разовые пособия, выплаченные государством или местным самоуправлением;
Например, в качестве дохода не учитываются выплачиваемые местным самоуправлением дополнительные социальные пособия, пособие по случаю рождения ребенка, пособие на похороны, пособие для одинокого пенсионера. Как правило, единовременные пособия PRIA (Департамент сельскохозяйственных регистров и информации) в доход тоже не включаются, за исключением случаев, когда получателем пособия является FIE. Кроме того, пособие считается доходом, если, например, частное лицо сдало землю в аренду и само не покрывает сопутствующие расходы;
• периодические пособия, выплачиваемые самоуправлением в зависимости от дохода семьи или назначенные для компенсации расходов на конкретную услугу в соответствии с правовыми актами местного самоуправления, такие как пособие на обед в детском саду и школе, пособие на оплату места в детском саду, пособие по уходу за ребенком;
• пособия, выплачиваемые на основании Закона о социальных пособиях для лиц с особыми потребностями (за исключением пособия для родителя с особыми потребностями).
Например, пособие для ребенка с особыми потребностями, пособие для человека трудоспособного возраста с особыми потребностями, пособие для человека пенсионного возраста с особыми потребностями, стипендия, пособие по трудоустройству, пособие на реабилитацию и пособие по переквалификации. Пособие для родителя с особыми потребностями, которое также выплачивается в соответствии с Законом о социальных пособиях, включается в доход семьи;
• учебные кредиты, выданные под государственную гарантию;
• стипендии и пособия на проезд и проживание, выплачиваемые на основании Закона об услугах и пособиях рынка труда или из субсидий на структурное развитие;
• основное учебное пособие, особое пособие по необходимости и учебное пособие по необходимости, выплачиваемые на основании Закона об учебных пособиях и учебном кредите, а также пособие, выплачиваемое из средств фонда специальных пособий, созданного учебным учреждением;
• трудовой доход, полученный молодым человеком, который учится в основной школе, гимназии или получает уровневое обучение в учреждении профессионального образования без среднего образования, до достижения им 19-летнего возраста или после достижения 19-летнего возраста до конца текущего учебного года либо до исключения учащегося из списка школы;
• стипендии и пособия в поддержку обучения и работы;
• компенсации, полученные для покрытия конкретного расхода или ущерба (компенсация, выплачиваемая для замены вещи в случае поломки/утери/уничтожения конкретной вещи);
• денежная помощь и подарки, полученные от близких в целях улучшения материального положения.
За какой период учитываются доходы?
Доходы учитываются за тот период, за который подается ходатайство о получении пособия для покрытия расходов на электроэнергию. Например, если в январе подается ходатайство о получении пособия для покрытия расходов энергопотребления в период с сентября по декабрь, то средний доход будет учитываться с сентября по декабрь (доходы, суммированные за четыре месяца и разделенные на четыре).
В качестве исключения, если члены семьи получили доход, выплаченный авансом на несколько месяцев вперед или задним числом, за основу для учета можно взять средний доход за шесть месяцев, предшествующих подаче ходатайства. Например, таким доходом могут быть денежные поступления в связи с отпуском по беременности и родам за несколько месяцев сразу или вывод всех денег из II ступени за один раз. Тогда их не вычитают из дохода, а вместо периода с сентября по ноябрь учитывают средний доход за период с июля по декабрь.
Если одноразовый доход за один месяц был настолько высок, что предельная ставка дохода, используемая в качестве основания при назначении пособия, превышает результат среднего показателя за несколько месяцев, то пособие за соответствующий месяц не выплачивается. Однако все же возможно подать ходатайство о получении пособия для покрытия возросших расходов на электроэнергию за другие месяцы.
При подаче ходатайства доходы учитываются за тот месяц, в котором они были получены. Например, если сентябрьский заработок получен в октябре, он считается доходом за октябрь. Расходы на электроэнергию учитываются за тот период, за который они были представлены, т.е. если счет за октябрь был получен в ноябре, то речь идет о расходах за октябрь.
Более подробную информацию, а также калькулятор компенсации расходом можно найти на сайте Министерства финансов.