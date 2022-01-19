Ходатайство о компенсации расходов подали уже более 20 000 эстонских семей(6)
По состоянию на вчерашний день более 20 000 эстонских семей подали ходатайство о компенсации расходов на электричество, газ и отопление. Большая часть заявлений поступила в электронном виде.
«Процесс ходатайствования набирает обороты. Будет надеяться, что люди совсем скоро получат свои деньги. Многие семьи их уже получили», - сказал министр государственного управления Яак Ааб и добавил, что действия местных самоуправлений были быстрыми и эффективными.
Право на пособие имеет лицо, проживающее в одиночку, или семья, средний ежемесячный нетто-доход которых ниже расчетного порога, установленного данной мерой. Для первого члена семьи доход составляет 1126 евро в месяц, на каждого последующего члена домохозяйства в возрасте от 14 лет и старше эта же сумма берется с коэффициентом 0,5 и на детей до 14 лет с коэффициентом 0,3. Например, порог для семьи, состоящей из двух взрослых, составляет 1689 евро, для семьи с двумя взрослыми и одним ребенком до 14 лет — 2027 евро, а для семьи с двумя детьми до 14 лет — 2365 евро. Если в семье двое взрослых и двое детей старше 14 лет, порог составляет 2815 евро.
Расходы на энергию возмещаются в размере 80%, если цена за единицу энергии превышает предельную ставку, составляющую 120 евро/МВтч (12 с/кВтч) за электричество, 49 евро/МВтч (4,9 с/кВтч) за газ и 78 евро/МВтч (7,8 с/кВтч) за центральное отопление.
Где и когда мне нужно подать ходатайство о получении компенсации?
Ходатайство должно быть подано в ваше местное самоуправление согласно регистру народонаселения. Это и в том случае, если фактическое место жительства ходатайствующего находится в другом месте. Волостная и городская управа назначает время, начиная с которого можно подавать ходатайства, и сообщает об этом на своем сайте или другим способом.
При подаче ходатайства необходимо считаться с тем, что местные самоуправления имеют право устанавливать время приема, в которое принимаются ходатайства о получении пособия. Таким образом, точную информацию о том, когда можно будет подавать ходатайство о получении пособия, возможно получить в местном самоуправлении.
Рекомендуется подавать ходатайство о получении компенсации за несколько месяцев сразу — тогда нужно будет подавать меньше ходатайств. Если вы относитесь к целевой группе, которая нуждается в компенсации, подача ходатайства на основании счетов за несколько месяцев не сократит размер вашей компенсации. В то же время следует помнить, что ходатайство о получении компенсации нельзя подать задним числом за месяц, в который ранее была потреблена энергия, если с того месяца прошло более пяти месяцев на момент подачи заявления. Например, в феврале можно подать ходатайство о получении пособия для покрытия расходов на электроэнергию, потребленную в период с сентября по январь, но в марте уже нельзя подать ходатайство о получении пособия на покрытие расходов электроэнергии, потребленной в сентябре.
Ходатайства можно подавать до 31 мая 2022 года.
Какие документы необходимо предоставить?
Вместе с ходатайством нужно предоставить документы (счета), удостоверяющие энергопотребление жилого помещения для того вида энергии, по которому подается ходатайство о получении компенсации. Например, если подается ходатайство о получении компенсации только в отношении расходов на электроэнергию, представлять счет за газ или центральное отопление не нужно.
В зависимости от вида энергии в документах должны быть отражены следующие данные:
1) количество потребленной электроэнергии (кВтч или МВтч) и общий расход на электроэнергию (в евро);
2) количество потребленного газа (кВтч или МВтч или м³) и общий расход на газ (в евро);
3) общие расходы на центральное отопление (в евро), если ходатайствующий проживает в зоне с согласованной Департаментом конкуренции предельной ценой на центральное отопление;
4) расходы на центральное отопление и средняя месячная цена за единицу энергии или цена на конец месяца (кВтч или МВтч), охватывающая месяц, в который подается ходатайство, и в январе 2021 года, если ходатайствующий не проживает в зоне с согласованной Департаментом конкуренции предельной ценой на центральное отопление.
При необходимости должны быть также представлены доказательства выплаченных алиментов и сумм, удержанных в ходе исполнительного производства (если таковые имеются), а также, по требованию волостной или городской управы, соответствующие банковские выписки за период, на который запрашивается компенсация. Если постоянное или основное место жительства семьи отличается от внесенного в регистр народонаселения, нужно будет представить доказательство того, что речь идет о фактическом месте жительства проживающего в одиночку лица или семьи.
Более подробную информацию, а также калькулятор компенсации расходом можно найти на сайте Министерства финансов.