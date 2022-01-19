Ходатайство о компенсации расходов подали уже более 20 000 эстонских семей

Право на пособие имеет лицо, проживающее в одиночку, или семья, средний ежемесячный нетто-доход которых ниже расчетного порога, установленного данной мерой. Для первого члена семьи доход составляет 1126 евро в месяц, на каждого последующего члена домохозяйства в возрасте от 14 лет и старше эта же сумма берется с коэффициентом 0,5 и на детей до 14 лет с коэффициентом 0,3. Например, порог для семьи, состоящей из двух взрослых, составляет 1689 евро, для семьи с двумя взрослыми и одним ребенком до 14 лет — 2027 евро, а для семьи с двумя детьми до 14 лет — 2365 евро. Если в семье двое взрослых и двое детей старше 14 лет, порог составляет 2815 евро.

Ходатайство должно быть подано в ваше местное самоуправление согласно регистру народонаселения. Это и в том случае, если фактическое место жительства ходатайствующего находится в другом месте. Волостная и городская управа назначает время, начиная с которого можно подавать ходатайства, и сообщает об этом на своем сайте или другим способом.

При подаче ходатайства необходимо считаться с тем, что местные самоуправления имеют право устанавливать время приема, в которое принимаются ходатайства о получении пособия. Таким образом, точную информацию о том, когда можно будет подавать ходатайство о получении пособия, возможно получить в местном самоуправлении.

Рекомендуется подавать ходатайство о получении компенсации за несколько месяцев сразу — тогда нужно будет подавать меньше ходатайств. Если вы относитесь к целевой группе, которая нуждается в компенсации, подача ходатайства на основании счетов за несколько месяцев не сократит размер вашей компенсации. В то же время следует помнить, что ходатайство о получении компенсации нельзя подать задним числом за месяц, в который ранее была потреблена энергия, если с того месяца прошло более пяти месяцев на момент подачи заявления. Например, в феврале можно подать ходатайство о получении пособия для покрытия расходов на электроэнергию, потребленную в период с сентября по январь, но в марте уже нельзя подать ходатайство о получении пособия на покрытие расходов электроэнергии, потребленной в сентябре.

Ходатайства можно подавать до 31 мая 2022 года.