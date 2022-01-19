ВИДЕО | Заболеваемость обновила исторический максимум. В феврале заканчивается срок действия множества сертификатов вакцинации

Хярма сообщила, что около 90% выявляемых в последнее время случаев приходится на омикрон. ”Обычно заболевают люди в возрасте до 50 лет. Рост заболеваемости наблюдается в школах и детских учреждениях. Это приводит к увеличению нагрузки при проведении тестов”. ПЦР-тест при окончании изоляции у учащихся заменят экспресс-тестом, чтобы снизить нагрузку на систему.

Нагрузка на больницы растет, с этой точки зрения риск высокий. В больницах по-прежнему превалирует дельта-штамм.

По словам министра Танеля Кийка, рост заболеваемости был ожидаем, при этом по сравнению с другими европейскими странами ситуация в Эстонии лучше. ”Уровень заболеваемости выше, чем когда-либо ранее, поэтому вероятность заболеть тоже выше, чем когда-либо ранее. Рекомендую делать экспресс-тест даже если просто идете на какую-то встречу или работу”, — сказал Кийк.

Он сообщил, что для снижения нагрузки при тестировании было решено ограничить тестирование там, где в этом нет острой необходимости. Например, при возвращении из путешествия или окончании карантина для близоконтактных учеников. Тех, у кого наблюдаются симптомы, продолжат тестировать методом ПЦР.

В феврале многим людям придется обновить свои сертификаты вакцинации. С 1 февраля срок действия сертификата вакцинации снижается с года до 9 месяцев, напомнила в свою очередь Аврора Урсула Йоала. Это касается прежде всего людей, прошедших первичный курс вакцинации. У людей, сделавших бустерную дозу, сертификат действует один год.

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Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 10 963 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 3 159, или 28,8% от общего количества тестов.

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