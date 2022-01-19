19.01.2022, 12:50
ПРЯМО СЕЙЧАС | Заболеваемость обновила исторический максимум. Департамент здоровья рассказывает о ситуации
Сегодня в пресс-конференции Департамента здоровья участвуют министр здоровья и труда Танель Кийк, и.о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, советник по развитию э-слуг и инноваций Министерства социальных дел Аврора Урсула Йоала и член правления Medicum Тынис Аллик.
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Хярма сообщила, что около 90% случаев заболеваний приходится на омикрон. ”Обычно заболевают люди в возрасте до 50 лет. Рост заболеваемости наблюдается в школах и детских учреждениях. Это приводит к увеличению нагрузки при проведении тестов”. ПЦР-тест при окончании изоляции у учащихся заменят экспресс-тестом, чтобы снизить нагрузку на систему.
Новость дополняется.
Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 10 963 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 3 159, или 28,8% от общего количества тестов.
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