ПРЯМО СЕЙЧАС | Заболеваемость обновила исторический максимум. Департамент здоровья рассказывает о ситуации

Хярма сообщила, что около 90% случаев заболеваний приходится на омикрон. ”Обычно заболевают люди в возрасте до 50 лет. Рост заболеваемости наблюдается в школах и детских учреждениях. Это приводит к увеличению нагрузки при проведении тестов”. ПЦР-тест при окончании изоляции у учащихся заменят экспресс-тестом, чтобы снизить нагрузку на систему.