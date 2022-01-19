19.01.2022, 10:43
Полиция ищет пропавшую 16-летнюю Кятлин. Ее жизнь может быть в опасности
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местоположения 16-летней Кятлин, которая ушла из дома в Раквере 7 января и до сих пор не вернулась. Ее жизнь может быть в опасности.
Последний контакт с Кятлин был вчера. Тогда девушка могла находиться в Пярну.
Рост Кятлин примерно 160 см, девушка среднего телосложения. На ней была чёрная куртка, серые спортивные штаны, чёрные кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел девочку или располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.