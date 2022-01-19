Быстрая инфляция вынуждает центробанки менять денежно-кредитную политику

Банк Англии первым из семи центральных банков ведущих промышленно развитых стран мира (G7) объявил о решении повысить процентные ставки (с 0,1% до 0,25%). Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США, одновременно намекнул, что высокий уровень инфляции может ударить по экономическому росту страны. "Такие шаги и взгляды говорят о том, что быстрая инфляция — это не временное явление", — сказал Козе. В подтверждение этого центральный банк США также сократил период, предусмотренный для свёртывания программы покупки активов, прогнозируя повышение процентных ставок к 2022 году.

Чтобы смягчить последствия сокращения стимулирования, которое осуществлялось в период пандемии, Европейский центральный банк решил временно увеличить размер ежемесячных покупок облигаций. "Ежемесячные объёмы будут удвоены во втором квартале 2022 года, когда они достигнут 40 млрд евро. Во второй половине года цифра постепенно снизится до 20 млрд евро. Этот шаг призван смягчить окончание программы помощи в кризисных ситуациях в размере 1,85 триллиона евро в марте 2022 года", — пояснил управляющий активами Luminor Private Banking. В целом, Европейский центральный банк прогнозирует быстрое восстановление экономики в начавшемся году в сочетании с ускорением инфляции.

Опасения инвесторов усиливает неплатёжеспособность Evergrande, одного из крупнейших китайских девелоперов, что создаёт угрозу устойчивости сектора недвижимости страны, а также стабильности мировой финансовой системы. "Долговая нагрузка Evergrande, превышающая 264 миллиардов евро, а также проблемы с ликвидностью и неплатёжеспособность некоторых более мелких застройщиков, побудили центральный банк Китая принять меры. В конце года для большинства банков были снижены нормы резервирования, что высвободило ликвидность на сумму около 165 млрд евро", — описывает ситуацию Козе.