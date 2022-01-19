Почти все квартирные товарищества в Ласнамяэ получили гранитную крошку для борьбы с гололедицей

”Мы вновь стали выдавать бесплатную гранитную крошку квартирным товариществам, и они проявляют очень большой интерес. Когда мы раздавали крошку в ноябре, этой возможностью воспользовались 436 квартирных товариществ, то есть бесплатную крошку получили практически все многоквартирные дома Ласнамяэ. Мы выдаем крошку, чтобы можно было сделать тротуары и дороги более безопасными и снизить риски возможных травм”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Гранитную крошку по-прежнему можно будет получить сегодня и завтра, оба дня с 15 до 19 часов. Выдача мешков с крошкой проходит на площадке по адресу ул. Вана-Куули, 13, предварительной регистрации не требуется. Бесплатные мешки с гранитной крошкой предусмотрены для квартирных товариществ Ласнамяэ, зарегистрированных в коммерческом регистре. Для каждого квартирного дома предусмотрено три мешка с гранитной крошкой весом по 25 кг.

Согласно правилам общественного порядка города Таллинна, владелец зарегистрированной недвижимой вещи и здания обязан проводить работы по содержанию тротуара, прилегающего к зарегистрированной недвижимой вещи или зданию, которое находится между зарегистрированной недвижимой вещью и дорогой. Для контроля скользкости необходимо использовать сыпучий материал с диаметром зерен 2-6 мм. Запрещается использовать золу, песок или хлориды.