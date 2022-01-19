В Ласнамяэ открытым пламенем полыхал автомобиль, водитель получил ожоги

18 января в 14:50 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Кярбери в Ласнамяэ открытым пламенем горит легковой автомобиль. Огонь угрожал перекинулся на припаркованные рядом транспортные средства.

Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к работе и к 15:19 возгорание было ликвидировано. Поскольку владелец авто также пытался потушить пожар самостоятельно, он получил ожоги и был передан медикам.

Госпитализация, к счастью, ему не понадобилась.

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