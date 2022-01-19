19.01.2022, 09:50
В Силламяэ двухлетний ребенок оказался запертым в машине
Foto: Argo Ingver
Вчера утром в Силламяэ маленький ребенок закрыл себя в машине.
18 января в 08:10 в центр тревоги позвонила женщина и попросила помощи, поскольку ее двухлетний ребенок запер себя в машине на улице Кеск в Силламяэ. Женщина около 20 минут пыталась объяснить ребенку, как открыть дверь, но безрезультатно. Прибывшим на место спасателям также не удалось путем объяснений достигнуть желаемого, поэтому с разрешения владельца пришлось разбить маленькое стекло, что позволило открыть дверь автомобиля.
Ребенок был одет тепло и в помощи медиков не нуждался.
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