В Силламяэ двухлетний ребенок оказался запертым в машине

18 января в 08:10 в центр тревоги позвонила женщина и попросила помощи, поскольку ее двухлетний ребенок запер себя в машине на улице Кеск в Силламяэ. Женщина около 20 минут пыталась объяснить ребенку, как открыть дверь, но безрезультатно. Прибывшим на место спасателям также не удалось путем объяснений достигнуть желаемого, поэтому с разрешения владельца пришлось разбить маленькое стекло, что позволило открыть дверь автомобиля.