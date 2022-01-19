На шоссе Таллинн-Нарва BMW съехал с дороги и перевернулся

Авария произошла в 14:31 на 206 км шоссе Таллинн-Нарва в деревне Тыравере в Ида-Вирумаа, где 70-летний водитель рейсового автобуса Scania перед совершением обгона не убедился в безопасности маневра. К тому моменту двигавшийся сзади легковой автомобиль BMW X5 под управлением 45-летнего мужчины начал обгон автобуса. Во избежание столкновения с автобусом водителю легковушки пришлось съехать с дороги, в результате чего машина перевернулась.