19.01.2022, 07:31
На шоссе Таллинн-Нарва BMW съехал с дороги и перевернулся
Foto: Andres Putting
Вчера на шоссе Таллинн-Нарва водитель BMW во избежание столкновения с автобусом был вынужден съехать с дороги.
Авария произошла в 14:31 на 206 км шоссе Таллинн-Нарва в деревне Тыравере в Ида-Вирумаа, где 70-летний водитель рейсового автобуса Scania перед совершением обгона не убедился в безопасности маневра. К тому моменту двигавшийся сзади легковой автомобиль BMW X5 под управлением 45-летнего мужчины начал обгон автобуса. Во избежание столкновения с автобусом водителю легковушки пришлось съехать с дороги, в результате чего машина перевернулась.
Прибывшие на месте медики оказали водителю BMW первую помощь. Водитель автобуса не остановился и покинул место происшествия.
Точные обстоятельства устанавливаются.
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