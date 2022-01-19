19.01.2022, 07:22
Внимание! Сегодня и завтра по дорогам Эстонии будут передвигаться колонны Сил обороны(12)
Foto: Vallo Kruuser
Транспортные средства Сил обороны Эстонии могут вызвать ограничения на дорогах страны в период с 19 по 20 января, передает RusERR.
Колонны и тяжелая техника Сил обороны будут передвигаться по маршруту Тапа-Пярну-Икла в обоих направлениях. При движении в колонне скорость не превышает 70 км/час. В одной колонне может быть до 15 транспортных средств.
Силы обороны просят участников дорожного движения запастись терпением и временем.
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