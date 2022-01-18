Клиенты Citadele теперь могут расплачиваться бесконтактным кольцом

Еще несколько лет назад клиенты Citadele могли расплачиваться только наличными или картой, но теперь они могут использовать самые разные способы: платежную карту, Apple Pay, Google, Fitbit и Garmin Pay, мобильное приложение для телефонов Android, наклейку, браслет и платежное кольцо. Оплата кольцом еще проще и быстрее, чем телефоном или картой — просто поднесите его к платежному терминалу. Как и для других бесконтактных способов, в отношении покупок на сумму до 50 евро PIN-код не требуется. Кольцо может заказать любой клиент карты Citadele X, присоединившийся к программе лояльности X REWARDS.

”Мы рады возможности предложить клиентам Citadele самый широкий в странах Балтии выбор способов оплаты. Все эти варианты, впрочем, были разработаны не для того, чтобы их было больше, а для того, чтобы предоставить каждому клиенту максимально удобный и доступный способ осуществления платежей, — пояснил руководитель эстонского филиала банка Citadele Ханс Пайома. — Мы знаем, что люди ценят разнообразные способы оплаты и с удовольствием их используют. Например, в течение пяти месяцев после того, как мы сделали доступной систему Apple Pay, для ее использования было зарегистрировано более 15 000 смарт-устройств”.

”Кольцо, как способ оплаты, само по себе новостью не является, но в странах Балтии оно еще не очень распространено. Изначально мы даже не планировали предлагать такие кольца, думая, что наш существующий диапазон платежных средств уже и так очень широк. Однако, когда сотрудники банка начали их тестировать, мы заметили большой интерес и со стороны клиентов”, — отметил Пайома.