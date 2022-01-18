Клиенты Citadele теперь могут расплачиваться бесконтактным кольцом(2)
Еще несколько лет назад клиенты Citadele могли расплачиваться только наличными или картой, но теперь они могут использовать самые разные способы: платежную карту, Apple Pay, Google, Fitbit и Garmin Pay, мобильное приложение для телефонов Android, наклейку, браслет и платежное кольцо. Оплата кольцом еще проще и быстрее, чем телефоном или картой — просто поднесите его к платежному терминалу. Как и для других бесконтактных способов, в отношении покупок на сумму до 50 евро PIN-код не требуется. Кольцо может заказать любой клиент карты Citadele X, присоединившийся к программе лояльности X REWARDS.
”Мы рады возможности предложить клиентам Citadele самый широкий в странах Балтии выбор способов оплаты. Все эти варианты, впрочем, были разработаны не для того, чтобы их было больше, а для того, чтобы предоставить каждому клиенту максимально удобный и доступный способ осуществления платежей, — пояснил руководитель эстонского филиала банка Citadele Ханс Пайома. — Мы знаем, что люди ценят разнообразные способы оплаты и с удовольствием их используют. Например, в течение пяти месяцев после того, как мы сделали доступной систему Apple Pay, для ее использования было зарегистрировано более 15 000 смарт-устройств”.
”Кольцо, как способ оплаты, само по себе новостью не является, но в странах Балтии оно еще не очень распространено. Изначально мы даже не планировали предлагать такие кольца, думая, что наш существующий диапазон платежных средств уже и так очень широк. Однако, когда сотрудники банка начали их тестировать, мы заметили большой интерес и со стороны клиентов”, — отметил Пайома.
”Каждое кольцо изготавливается по размеру пальца клиента. Человек также может выбрать нравящийся ему цвет. В результате на изготовление кольца уходит немного больше времени, чем на подготовку других методов оплаты. Мы уверены, впрочем, что готовое кольцо станет для человека наиболее активно используемым способом оплаты, ведь это удобно и стильно. Тестирование колец удивляло многих кассиров и других покупателей, которые раньше такого не видели. Кроме того, кольцо может стать оригинальным подарком на помолвку, свидетельствуя о готовности дарителя предложить не только свое сердце, но и доступ к банковскому счету”, — пошутил Пайома.
Клиенты Citadele могут ходатайствовать о получении платежного кольца, присоединившись к программе X REWARDS. Кольцо связано с мобильным приложением Citadele, где можно изменить свой PIN-код, заблокировать платежи, отслеживать транзакции и обозначать зоны оплаты. Кольцо водонепроницаемо и изготовлено из прочного керамического материала, который защищает его от царапин и повреждения водой. Как и любая бесконтактная карта кольцо полностью отвечает всем требованиям безопасности. Клиенты могут выбрать белое, черное или черно-белое кольцо, а ежемесячная плата за его использование составляет 3 евро. Чтобы подать ходатайство, клиент должен обладать картой X и участвовать в программе X REWARDS.