Российский фондовый рынок рухнул до уровня начала пандемии

В последний раз индекс Мосбиржи падал более чем на 5% по ходу торгового дня в начале пандемии, 15 апреля 2020 года, отмечает РБК. Во вторник индекс опустился до минимума с 26 февраля 2021 года. Индекс РТС упал ниже 1400 пунктов впервые с 4 февраля 2021 года.

"Российский рынок продолжает снижение на фоне эскалации геополитических рисков вокруг переговоров Россия — США и Россия — НАТО, а также Украины, — следует из комментария инвестиционной компании "Атон". — Отсутствие прогресса в переговорах и все более воинственная риторика с обеих сторон отрицательно сказываются на аппетите к риску в отношении российских активов, в частности — акций".

"Отсутствие прояснений в геополитическом вопросе вынудило инвесторов уклоняться от рисков. После полудня продажи приобрели лавинообразный характер", — отмечат Владислав Силаев, старший трейдер "Альфа-Капитал".

Негатива рынку, по словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, добавило и ухудшение внешнего фона. "Глобальные фондовые рынки также перешли к снижению, ведомые рынком США на фоне обновления доходностью 10-летних гособлигаций США максимумов с 2019 года", — пояснил эксперт.

Это привело к тому, что к вечеру в Европе ведущие индексы теряли в пределах 1,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,6% и 1,5% соответственно, отмечает Богдан Зварич, главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру".

"Поводом к подобной динамике выступает желание игроков сократить позиции в рисковых активах в ожидании старта цикла повышения ставки в американской экономике", — поясняет он.

Лидером распродаж уже четвертый день подряд стал финансовый сектор — обыкновенные акции Сбера потеряли 10,4%, привилегированные — 8,7%, акции TCS Group (Тинькофф) потеряли 10,8%.