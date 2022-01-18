Комиссия по социальным делам направила законопроект о защите пациентов на первое чтение

Согласно законопроекту, принудительное страхование от вреда, нанесенного вакцинами, это вид принудительного страхования, цель которого — на условиях и в объемах, установленных в главе, которая будет включена в Закон о лекарственных препаратах, обеспечить компенсацию нанесенного в ходе вакцинации вреда лицу, имеющему на это право, если в результате вакцинации здоровью человека был нанесен тяжелый урон, последствия которого сохраняются на протяжении не менее четырех месяцев, или в случае, если человек умер в результате вакцинации. Страховая сумма страхования вакцинации составляет до 100 000 евро на один страховой случай.

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка отметила, что цель законопроекта — существенно изменить действующую организацию компенсации ущерба. Благодаря законопроекту получение компенсаций также станет более удобным и простым, а услуги — более безопасными для пациента. ”Во время вызванного коронавирусом кризиса было выявлено, что в редких случаях вакцинация может нанести урон здоровью. Так как государство стремится добиться наиболее высокого уровня вакцинации среди населения, было бы справедливо, чтобы в случаях, когда вакцины приводят к нежелательным побочным эффектам, человеку была обеспечена соответствующая компенсация”, — сказала Котка.

По словам заместителя председателя комиссии Хельмен Кютт, в Эстонии случаев возникновения серьезных побочных эффектов в результате вакцинации от коронавируса — исчезающе мало, но и эти редкие случаи должны быть покрыты страховкой. ”Радует, что люди не должны платить за страхование. Обязанность по страховым взносам законопроект возлагает на распространителей вакцин. Отлично, что этот законопроект наконец-то поступил в производство Рийгикогу”, — сказала Кютт.