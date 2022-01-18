18.01.2022, 18:07
Компромисс не найден: Центристская партия и Партия реформ завтра продолжат обсуждение энергетического кризиса(27)
Foto: Kiur Kaasik
Сегодня партнеры по коалиции провели в онлайн-формате собрание, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию энергетического кризиса.
Собрание началось в 15:15 и закончилось около 17:30. Существенных договоренностей достигнуто не было, переговоры продолжатся завтра.
После встречи лидер Центристской партии Юри Ратас подчеркнул, что это дело принципа, надо помочь среднему классу. По его словам, в Партии реформ, возглавляемой Каей Каллас, наблюдается кризис в руководстве.
Лидер фракции Партии реформ в Рийгикогу Март Вырклаев опровергает утверждение Ратаса.