Экономика
18.01.2022, 18:07

Компромисс не найден: Центристская партия и Партия реформ завтра продолжат обсуждение энергетического кризиса

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Jüri Ratas ja Kaja Kallas koalitsioonilepingu allkirjastamisel tänavu 25. jaanuaril.
Foto: Kiur Kaasik
Сегодня партнеры по коалиции провели в онлайн-формате собрание, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию энергетического кризиса.

Собрание началось в 15:15 и закончилось около 17:30. Существенных договоренностей достигнуто не было, переговоры продолжатся завтра.

После встречи лидер Центристской партии Юри Ратас подчеркнул, что это дело принципа, надо помочь среднему классу. По его словам, в Партии реформ, возглавляемой Каей Каллас, наблюдается кризис в руководстве.

Лидер фракции Партии реформ в Рийгикогу Март Вырклаев опровергает утверждение Ратаса.

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