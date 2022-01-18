Компромисс не найден: Центристская партия и Партия реформ завтра продолжат обсуждение энергетического кризиса

Собрание началось в 15:15 и закончилось около 17:30. Существенных договоренностей достигнуто не было, переговоры продолжатся завтра.

После встречи лидер Центристской партии Юри Ратас подчеркнул, что это дело принципа, надо помочь среднему классу. По его словам, в Партии реформ, возглавляемой Каей Каллас, наблюдается кризис в руководстве.