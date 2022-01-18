ФОТО | Пенсионер из Ласнамяэ отключил холодильник и хранит продукты на балконе. Так он экономит на электричестве

Николай живет в Ласнамяэ, ему 80 лет. Вместе с женой проживает в трехкомнатной квартире, оба пенсионеры. Энергетический кризис вынудил их экономить на всем. Даже на холодильнике, чтобы меньше платить за электричество. Теперь вместо банального бытового прибора Николай использует балкон. Недавно детвора разбила окно, чем, как оказалось, сослужила хозяину квартиры добрую службу. Он поставил у разбитого окна на балконе коробку из пенопласта. Выглядит это так.

"Сегодняшние покупки положил сразу сюда, так как вдарили морозы. Там лежит мясо, замороженные продукты. Наверх коробки ставлю суп. В этом месяце счет за электричество значительно меньше, так как начал экономить", — говорит Николай журналисту RusDelfi. К сожалению, изнутри показать непотребляемый энергию холодильник он не захотел. Дома лежит болеющая жена. Как он добавил, проблемы в медицине намного важнее нынешнего кризиса.

В ноябре счет за коммунальные услуги был 96 евро. После поднятия цен на отопление, "коммуналка" увеличилась в два раза. За декабрь пенсионер заплатил 212 евро. Плюс за электричество около 20 евро. "А что делать? Приходится экономить. Есть-то хочется", — подчеркивает уроженец Казахстана.

Свет в квартире включают редко. Телевизор не смотрят, недавно перегорел, сейчас копят на новый. Стирать вещи Николай относит в химчистку на Мустакиви, там дешевле и чище. "Сегодня включил радио на пять минут, чтобы послушать новости. Кая Каллас как раз выступала с политическим заявлением. В целом вся эта ситуация — дурость. Политика политикой, экономика экономикой. В России электричество в 10 раз дешевле, почему не взять их электричество? Экономическая выгода не должна соприкасаться с политикой".

Пенсия у Николая 540 евро в месяц, как он отметил, в магазине приходится выбирать продукты подешевле. Вчера он ходил подавать заявление на энергетическую субсидию в управу района. "Надеюсь, помогут. Мы всегда честно работали, обманывать не умеем", - заключил он.

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