За рубежом
19.01.2022, 16:11

"Мы просто хотим ответа". Можно ли найти связь между смертью близких и вакцинацией?

 
Иллюстративное фото
Фото автора Nataliya Vaitkevich: Pexels

Последние полгода жизни Оярс из Латвии чувствовал себя особенно счастливым — все шло хорошо и в отношениях, и в общении с маленькой дочкой, были мысли о планах на будущее. Когда в мае молодого мужчину нашли мертвым — под ковшом минитрактора — местные стали говорить о том, что произошел несчастный случай. Но это было не так. В 28 лет у Оярса внезапно остановилось сердце, пишет rus.delfi.lv.

Когда у родителей прошел первый шок, они решили выяснить, как у молодого и здорового мужчины могло внезапно остановиться сердце, и является ли простым совпадением то, что за 19 дней до смерти Оярс получил первую дозу вакцины. С того момента, как они обратились в учреждения, прошло более полугода, но получить четкого и обоснованного заключения экспертов им так не удалось. Не разъяснили родителям и непонятные вопросы.

…Случай Оярса — не единственный. Несколько месяцев назад DELFI писал про Ивету, которая хотела выяснить, связана ли вакцинация со смертью ее мамы. Прошло более семи месяцев, но ответа Ивета так и не получила.

RusDelfi
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