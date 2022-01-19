"Мы просто хотим ответа". Можно ли найти связь между смертью близких и вакцинацией?

Когда у родителей прошел первый шок, они решили выяснить, как у молодого и здорового мужчины могло внезапно остановиться сердце, и является ли простым совпадением то, что за 19 дней до смерти Оярс получил первую дозу вакцины. С того момента, как они обратились в учреждения, прошло более полугода, но получить четкого и обоснованного заключения экспертов им так не удалось. Не разъяснили родителям и непонятные вопросы.

…Случай Оярса — не единственный. Несколько месяцев назад DELFI писал про Ивету, которая хотела выяснить, связана ли вакцинация со смертью ее мамы. Прошло более семи месяцев, но ответа Ивета так и не получила.