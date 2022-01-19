19.01.2022, 16:11
"Мы просто хотим ответа". Можно ли найти связь между смертью близких и вакцинацией?
Фото автора Nataliya Vaitkevich: Pexels
Последние полгода жизни Оярс из Латвии чувствовал себя особенно счастливым — все шло хорошо и в отношениях, и в общении с маленькой дочкой, были мысли о планах на будущее. Когда в мае молодого мужчину нашли мертвым — под ковшом минитрактора — местные стали говорить о том, что произошел несчастный случай. Но это было не так. В 28 лет у Оярса внезапно остановилось сердце, пишет rus.delfi.lv.