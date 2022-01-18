Кто выдал Анну Франк нацистам? Спустя 77 лет вычислили главного подозреваемого

Отто, единственный из всех восьмерых переживший войну, после возвращения из Освенцима жаждал узнать всю правду. Однако власти Нидерландов мало чем могли ему помочь. Следователей катастрофически не хватало (многих нацистских коллаборационистов пришлось уволить), а оставшиеся были по горло заняты другой, не менее важной, с их точки зрения, работой, так что дело это так и осталось бы нераскрытым, если бы не жадность немецкого офицера, который руководил арестом.

Но 4 августа 1944 года, когда отец Анны Франк Отто давал урок английской грамматики сыну своих друзей, которые вместе с семьей Франк скрывались от нацистов в тайном убежище, на лестнице раздались тяжелые шаги — немцы обнаружили их.

В фильме об Анне Франк подробности тех событий воспроизведены весьма точно. Война шла к концу, по радио передавали новости о наступлении союзников, и люди, почти два года скрывавшиеся на чердаке пакгауза, надеялись, что скоро весь этот ужас для них закончится.

Такой вывод не устраивал многих, и шесть лет назад за это дело взялась команда из двух десятков историков и криминалистов. На основе огромного объема обработанной информации они назвали главного, с их точки зрения, подозреваемого. Неожиданно им оказался малоизвестный еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг, который мог пойти на такой шаг, чтобы спасти собственную семью.

В послевоенное время выдвигались самые разные гипотезы и назывались имена десятков возможных предателей и соучастников этого преступления, а Музей Анны Франк, в 2016 году проводивший собственное расследование, даже предположил, что Анна и прятавшиеся вместе с ней люди могли быть обнаружены по чистой случайности.

Однако в этой истории долгое время оставалась одна большая загадка: кто же их предал?

Нацисты обнаружили Анну и других членов ее семьи и друзей, в общей сложности восемь человек, в Амстердаме 4 августа 1944 года. До этого они успешно скрывались почти два года в тайном укрытии в складском помещении на берегу канала. Всех их депортировали в концлагеря; 15-летняя Анна с сестрой Марго погибли в лагере Берген-Бельзен в начале 1945 года.

При этом они отмели и первоначальную версию о том, что предателем был менеджер склада Виллем ван Маарен, которого Отто в 1945 году подозревал в первую очередь.

Сначала они решили убедиться в том, что рейд был целенаправленным, поскольку нельзя было исключать вероятность того, что немцы собирались заняться мародерством и случайно наткнулись на прятавшихся на складе людей. В результате они смогли убедиться в том, что нацисты точно знали, за чем они пришли, и это были не ценности.

На основе информации о месте, где прятались евреи, мотивах, которыми могли руководствоваться потенциальные предатели, физической возможности доноса и других данных они сузили круг подозреваемых.

Группа, в состав которой вошли криминалисты, историки, специалисты по цифровой обработке больших объемов информации и даже отставной агент ФБР , начала с того, что внимательно изучила все предыдущие версии прежде, чем выдвигать свою собственную.

Дневник этот был переведен на десятки языков мира, по его мотивам был снят художественный фильм, ну и, конечно же, было проведено множество расследований с целью выяснить, кто же предал Анну. Однако поскольку однозначного ответа никто так и не смог дать, в 2016 году двое голландских кинематографистов, Дейс Вайенс и его друг Питер ван Твиск, решили снять фильм, в котором группа экспертов провела бы собственное расследование и расставила бы точки над i.

Когда обершарфюрер СС Карл Йозеф Зильбербауэр приказал пленникам следовать в штаб-квартиру гестапо, Анна взяла портфель отца. Но Зильбербауэр вырвал у нее портфель, высыпал его содержимое на пол и стал набивать его ценностями, в том числе золотом, которое оставалось у стоматолога Фрица Пфайфера, который скрывался на складе вместе с остальными. Так что если бы не жадность эсэсовца, мы бы никогда не узнали про дневник Анны — он выбросил его на пол вместе с другими документами.

В самом деле, ван Маарен был мелким жуликом, вполне мог знать о существовании тайных комнат, потому что многие склады были построены по одному типу, и после войны признался, что приворовывал на складе.

Его очень интересовало, что творится в помещении, особенно в нерабочие часы, и он даже оставлял на столах карандаши и сыпал на пол муку, чтобы узнать, не ходит ли там кто по ночам.

Однако узнав об обстоятельствах звонка, сообщившего немцам о прятавшихся на складе евреях, следователи исключили ван Маарена, поскольку на тот момент у него не было доступа к телефону и, к тому же, он был слишком мелкой сошкой, чтобы звонить такому высокопоставленному офицеру.

Согласно другой версии, причастной к аресту Анны и ее друзей могла быть печально известная Анс ван Дайк. Когда ее сдали немцам, она согласилась работать на них и под видом бойца Сопротивления втиралась к людям в доверие, выдав нацистам более 200 человек. Она орудовала недалеко от того места, где пряталась Анна, и вполне могла узнать о тайной комнате. Однако как выяснилось, на момент ареста Анны ван Дайк выполняла задание немцев в Утрехте, пытаясь проникнуть там в ряды Сопротивления.

Падало подозрение и на Нелли Воскейл, сестру Беп Воскейл, которая помогала семье Франк. По крайней мере, так думал и ее сын. Нелли связалась с австрийским нацистом, отправилась с ним во Францию, где работала на вермахт, и из-за этого рассорилась с семьей.

"Отправляйтесь к своим евреям!", — крикнула она как-то во время семейной ссоры своей сестре и отцу, которые помогали спрятавшимся на складе людям. То есть она или точно знала, или догадывалась, что происходит, несмотря на все старания держать в тайне место, где прятались семья Франк и их друзья.

В конечном счете следователи отмели и эту версию, поскольку с их точки зрения настоящего предателя позже вычислили сам Отто Франк и Мип Гиз, которые писали, что предателем был мужчина, еврей, и его уже нет в живых.

Чужой среди своих