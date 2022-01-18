Когда сдать тест? Как забронировать время? Отвечаем на главные вопросы, с которыми люди звонят на открытую горячую линию
Вчера стало известно, что люди массово записываются на тестирование на коронавирус. Специалисты ответили на главные вопросы о ковид-тестах.
Когда нужно сдать тест на коронавирус?
Если у Вас появились признаки респираторного заболевания, насморк, кашель, слабость, повышенная температура, мышечные боли, затрудненное дыхание. При наличии симптомов нужно позвонить своему семейному врачу или на общий телефон 1220.
При проявлении симптомов болезни медики просят не обращаться в отделение неотложной помощи больницы и не приходить на прием к семейному врачу лично, а сначала обратиться за рекомендациями и указаниями по лечению заболевания по телефону.
Как забронировать время?
После того как направление от семейного врача поступит в систему тестирования, на обозначенный в направлении телефонный номер будет отправлено сообщение (СMС), дающее возможность забронировать время на сдачу пробы через систему онлайн-бронирования (услуга доступна с 18 лет). После поступления направления в лабораторную инфосистему, у Вас также появится возможность зарегистрировать себя на сдачу пробы ЗДЕСЬ.
При бронировании времени необходимо идентифицировать себя при помощи ID-карты, Мobiil-ID или SMART-ID. Услуга добровольная и даёт Вам дополнительную возможность быстрее забронировать время на сдачу пробы, не ожидая звонка из центра тестирования.
Всем, кто не пользуется услугой онлайн-бронирования, или кому по техническим причинам не пришла СMС, позвонят из центра тестирования в течение суток (звонки осуществляются с понедельника по субботу). Если Вам не позвонили из центра тестирования в течение 48 часов, рекомендуем связаться с семейным врачом, чтобы убедиться в правильности своего номера телефона в направлении, а также в наличии самого направления.
Когда будет ответ?
После сдачи пробы на коронавирус SARS-CoV-2 лаборатория выдать ответ в течение 24-48 часов в Инфосистему здоровья, а также результат можно увидеть в среде digilugu.ee, войдя в неё с помощью ID-карты, Mobiil-ID и/или Smart-ID. Как правило, в случае положительного результата вам позвонит семейный врач или Департамент здоровья.
Что делать, если контактировал с зараженным, но симптомов нет?
Исходя из инкубационного периода инфекции COVID-19, нужно оставаться дома в течение семи дней с момента близкого контакта с зараженным и следить за своим состоянием здоровья. Как можно скорее уведомите своего семейного врача о контакте с заболевшим COVID-19
Человек, находящийся в самоизоляции, не должен ходить на работу, на учебу или посещать общественные места, а также пользоваться общественным транспортом. Необходимо оставаться дома.
Люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, должны оставаться дома в самоизоляции за исключением следующих случаев:
- лицо переболело COVID-19 не более 180 дней назад;
- лицо прошло курс вакцинации против COVID-19, после введения последней дозы вакцины наступила максимальная защита, и с момента введения последней дозы вакцины прошло не более одного года;
- лицо получило одну дозу вакцины после перенесенного заболевания COVID-19, после вакцинации наступила максимальная защита, и с момента введения последней дозы вакцины прошло не более одного года; или же после получения первой дозы вакцины лицо заболело COVID-19, перенесло инфекцию, и с момента прохождения теста на SARS-CoV-2, подтверждающего заболевание, либо со дня подтверждения диагноза прошло не более одного года.
Близко контактировавшим с больным COVID-19 считается лицо, находившееся в контакте с зараженным коронавирусом в течение минимум 15 минут (совокупно в течение последних 24 часов) и на расстоянии менее двух метров.
”Контактное” лицо не может сократить период самоизоляции в 7 календарных дней с помощью тестирования. 7-дневная самоизоляция рекомендована также, если человек вакцинирован или болел COVID-19, но заболел проживающий с ним человек. Новые штаммы коронавируса быстро распространяются, и заболеть могут как вакцинированные, так и ранее перенесшие COVID люди. Тесный контакт в кругу семьи дополнительно повышает риск того, что человек заразится и разнесет вирус дальше.
Все равно хочу сдать тест. Можно ли платно?
Да. На платной основе в Эстонии можно пройти тестирование по ПЦР-методике, сделать анализ для определения уровня антител, а также сделать антигенный тест.
Тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 методом ПЦР предназначено для тех людей, у которых нет показаний для тестирования по направлению, но которые всё же хотят узнать, заразились ли они вирусом, вызывающим COVID19. Стоимость в диапазоне 45-75 евро. Список учреждений, где можно за деньги сдать тест смотрите ЗДЕСЬ.
К слова, в Таллинне бесплатно можно сдать экспресс-тест на площади Вабадузе и в культурном центре "Линдакиви". Подробнее ЗДЕСЬ.
Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии.