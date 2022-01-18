Когда сдать тест? Как забронировать время? Отвечаем на главные вопросы, с которыми люди звонят на открытую горячую линию

Когда нужно сдать тест на коронавирус?

Если у Вас появились признаки респираторного заболевания, насморк, кашель, слабость, повышенная температура, мышечные боли, затрудненное дыхание. При наличии симптомов нужно позвонить своему семейному врачу или на общий телефон 1220.

При проявлении симптомов болезни медики просят не обращаться в отделение неотложной помощи больницы и не приходить на прием к семейному врачу лично, а сначала обратиться за рекомендациями и указаниями по лечению заболевания по телефону.

Как забронировать время?

После того как направление от семейного врача поступит в систему тестирования, на обозначенный в направлении телефонный номер будет отправлено сообщение (СMС), дающее возможность забронировать время на сдачу пробы через систему онлайн-бронирования (услуга доступна с 18 лет). После поступления направления в лабораторную инфосистему, у Вас также появится возможность зарегистрировать себя на сдачу пробы ЗДЕСЬ.

При бронировании времени необходимо идентифицировать себя при помощи ID-карты, Мobiil-ID или SMART-ID. Услуга добровольная и даёт Вам дополнительную возможность быстрее забронировать время на сдачу пробы, не ожидая звонка из центра тестирования.

Всем, кто не пользуется услугой онлайн-бронирования, или кому по техническим причинам не пришла СMС, позвонят из центра тестирования в течение суток (звонки осуществляются с понедельника по субботу). Если Вам не позвонили из центра тестирования в течение 48 часов, рекомендуем связаться с семейным врачом, чтобы убедиться в правильности своего номера телефона в направлении, а также в наличии самого направления.

Когда будет ответ?

После сдачи пробы на коронавирус SARS-CoV-2 лаборатория выдать ответ в течение 24-48 часов в Инфосистему здоровья, а также результат можно увидеть в среде digilugu.ee, войдя в неё с помощью ID-карты, Mobiil-ID и/или Smart-ID. Как правило, в случае положительного результата вам позвонит семейный врач или Департамент здоровья.