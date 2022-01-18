Эксперты советуют: стоит ли подождать или поторопиться с покупкой жилья?
Несмотря на неопределенность и неспокойные времена в обществе, рынок недвижимости в последние годы переживает бум. Согласно статистике Земельного департамента, в 2021 году с квартирами и домами было заключено на 25% больше сделок, чем годом ранее. Земельных участков было продано на 55% больше, чем в 2020 году.
Конечно, высокий спрос и рост цен на строительство также значительно повысили цены на недвижимость. Цена квадратного метра квартиры за год выросла примерно на 11%, то есть, например, квартира площадью 50 м2 сегодня стоит примерно на 12 000 евро больше, чем год назад, а зачастую разница даже еще более значительна. Это заставило желающих приобрести жилье задаться вопросом: что делать, если цены продолжат расти – покупать или ждать их снижения?
По словам экономического аналитика LHV Кристо Ааба, по мере снижения спроса рост цен может замедлиться, но признаков падения цен пока не заметно. «Одним из лучших показателей здоровья рынка недвижимости является соотношение между ценой за квадратный метр и средним доходом. Если на пике предыдущего бума в 2007 году за один квадратный метр квартиры нужно было выложить в 1,8 раза больше месячной зарплаты, то сегодня это соотношение равно, по сути, 1. Спрос остается очень высоким, и, если не будет никаких внешних негативных сюрпризов, вполне логично, что цены на недвижимость продолжат расти.
Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Катлин Вацель также подтверждает исключительный спрос. «Значительная часть объектов недвижимости находит покупателя еще до появления на портале продаж. Желающих купить очень много, и нужно сильно постараться, чтобы найти хорошую недвижимость. Поэтому клиенты особенно ценят быстрое обслуживание, и это является нашим приоритетом. Мы обещаем отправить первое предложение по кредитованию в течение 24 часов и свое слово держим. Если потребуется, мы будем прилагать вдвое больше усилий», – обещает она.
Но самое ли лучшее сейчас время для покупки жилья? «Для покупки собственного жилья время всегда подходящее. Самое главное, чтобы решение было тщательно обдумано и чувство было правильным. Принимая слишком поспешное решение, вы рискуете заплатить слишком много за недвижимость, которая впоследствии окажется не самой подходящей», – объясняет Вацель.
Она подчеркивает, что покупка жилья – это одно из самых важных решений, поэтому вам нужно тщательно изучить свои возможности и реальные потребности. «Кредитные обязательства должны составлять максимум 50% от дохода, желательно даже до 45%, чтобы остались деньги и на повседневные, и на непредвиденные расходы. Ежемесячный платеж по жилищному кредиту можно рассчитать и при процентной ставке 6%, чтобы быть готовым к возможному повышению Euribor в течение срока кредита. Также полезно взять кредит вместе с созаявителем – это гарантирует лучшие условия, так как на двоих у вас более высокие доходы и более низкие риски, что делает вас более сильным клиентом в глазах банка», – советует Вацель.
«В целом, лучшая рекомендация – набраться терпения, найти недвижимость, которая действительно вам подходит, и оценить свои реальные возможности и потребности. Так вы сможете быть уверены, что принимаете правильное решение. Наша роль по-прежнему заключается в том, чтобы выступать в качестве консультанта и предлагать решения для совместного достижения наилучшего возможного результата».
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См. также https://www.lhv.ee/et/kodulaen