За сутки в Эстонии прибавилось 2303 случая заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 18 января в больнице находятся 318 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 226 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 182, или 80,5%, не вакцинированы и 44, или 19,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни. Умерло трое зараженных коронавирусом, один не был вакцинирован: 65-летняя женщина, 67-летний мужчина и 68-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 9 238 результатов теста, из которых 2 303 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 138,7 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 202,7 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 3 802 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 361. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 346 888 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.