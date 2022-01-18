Цены на электричество не улучшают память: люди уходят из дома, не выключив плиту

В Курессааре датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал пожарной тревоги, на который отреагировал патрульный экипаж G4S. Когда экипаж ехал на место происшествия, из квартиры позвонил человек и сообщил, что комната заполнена дымом, поэтому были также вызваны спасатели и скорая помощь. Причиной задымления стало сгоревшее в духовке мясо. При инциденте никто не пострадал, огонь не распространился за пределы духовки.

Сигнал пожарной тревоги поступил также из квартиры в Силламяэ. Контактное лицо не отвечало на звонок, поэтому на место был отправлен патрульный экипаж. На месте происшествия через дверь чувствовался запах горелого. На место вызвали спасателей — они уже собирались выломать дверь, но в этот момент жилец квартиры вернулся домой. Выяснилось, что он поставил вариться яйца и оставил их на включенной плите, из-за чего они пригорели.

”К счастью, большого ущерба не возникло — достаточно было проветрить помещение, но мы просим людей быть осторожными и проверять перед уходом из дома, выключена ли плита и погас ли огонь в печи”, — подвел итог руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.